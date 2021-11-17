راشد النعيمي: إكسبو 2020 دبي منارة تجمع الشعوب

المصدر: وام

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن إكسبو 2020 دبي، منارة تجمع الشعوب لإظهار صور نموذجية لأوطانهم، ونقل العادات والتقاليد والخبرات وأفضل التجارب بما يعود بالنفع على البشرية.

جاء ذلك خلال تجوله في أجنحة العديد من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، والذي يعد الحدث الأهم من نوعه في الدولة والمنطقة بشكل عام.

واستهل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، جولته بزيارة جناح جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي يضم حضارة وتاريخ مصر الممتد لأكثر من سبعة آلاف عام بكافة مراحله ثم انتقل إلى المستقبل عبر شاشات عرض ذكية، مطلعاً على أهم المشروعات النوعية في مصر والتي تشمل على قناة السويس والمدن الجديدة والمدن الذكية.

وتابع الجولة بالاطلاع على أهم ما يقدمه جناح سويسرا التي اعتمدت على تضمين الجناح ببحر من الضباب وبسجادة سحرية تضم مناظر سويسرا الخلاّبة.

وقال الشيخ راشد بن حميد خلال اطلاعه على أهم المشاريع والابتكارات التي يتضمنها عالم الفرص.. إن كافة التحديات تصبح إيجابيات وممكنات إذا اجتمعت العقول وفكرت بالحلول المجدية، والتي تصنع المستقبل الأفضل وتدفع بعجلة التنمية المستدامة.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي على جناح كولومبيا، ذي التصميم الشفاف والمكون من 4 طوابق بمساحة تبلغ 2000 متر مربع، والذي ينقل الصورة الإيجابية عن التنوع البيئي للدولة والتي تضم أكبر تنوع بيولوجي في العالم من حيث الغطاء النباتي، للتعرف إلى ثقافة الشعب الكولومبي والذي يشتهر بالقهوة الكولومبية الأشهر عالمياً.