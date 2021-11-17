لاوس تحتفي بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفلت جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم الأربعاء، وشمل الاحتفال مراسم رفع العلم الرسمية، وتقديم باقة من العروض الحية التي تُعنى بالموسيقى والثقافة اللاوسية التقليدية، أًقيمت في ساحة الوصل، إلى جانب تقديم ثلاثة عروض مختلفة في مناطق الموضوعات الثلاثة لإكسبو 2020 دبي، وذلك على منصة البحر، ومنصة الشمس ومنصة الأرض.



وقدم الموسيقي "أوو داي سينغ دا فونغ" معزوفاته الموسيقية الشعبية، باستخدام جميع الآلات الموسيقية التقليدية المعروفة في لاوس، والتي تضمنت كلا من: "خان" و"كا شاب بي" و"ووز". ثم قدم من بعده أحد المطربين أغنيتان منفردتان بعنوان "بيس أوف بيرد" و "كوب توم لوانغ برابانغ".



وتميزت الرقصة التقليدية التي تم تقديمها بارتداء المؤدين لــمنسوجات "تاي سوم الحريرية والقطنية"، والتي عبرت عن حياة الناس في مقاطعة هوافان الشمالية، الشهيرة بإنتاج الحرير والقطن.



ورحب سعادة نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام، إكسبو 2020 دبي، بمعالي الدكتور كامفينج زايسومفينج، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وقال سعادة نجيب العلي: "إن جناح لاوس هو شهادة حية على عمق التقاليد والتقنيات الزراعية التي تعود إلى ألف عام، والتي أسسها السكان المحليون في لاوس بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة النمو الاقتصادي، ويدعونا جناح لاوس، لاستكشاف الإنجازات التي حققتها البلاد على الصعيد التنموي والاجتماعي والاقتصادي، من خلال العمل على تطوير قطاعاتها الزراعية والتجارية والسياحية، مع التركيز على تعزيز نمو صناعة الحرير والقطن، وعلى الدور الذي لعبته النساء المحليات في تطوير هذا المجال."

وأضاف سعادته قائلا:"نرغب في الإطراء على الجمال الفريد لجناح لاوس، والذي يؤكد على أهمية تحقيق الاستدامة من أجل مستقبل مشرق، ونحن ممتنون حقا لمساهمتهم في إثراء المشهد الثقافي لزوار إكسبو 2020 من خلال تسليطهم الضوء على ثقافة لاوس وتراثها وتاريخها العريق."

وقال معالي الدكتور كامفينج زايسومفينج، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية: "يسعدنا أن تتاح لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية الفرصة للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، لإظهار مدى النجاح الذي حققناه على المستوى التنموي والاجتماعي والاقتصادي، حيث تنبثق الصورة الشاملة للإنجازات المحققة من شعار جناحنا والذي يأتي تحت عنوان: "الحرير والقطن: السعي نحو تحقيق الاستدامة في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية"، حيث أتاح لنا الجناح فرصة استعراض التقنيات المبتكرة والحديثة من خلال تسليط الضوء على مدى التطور الذي شهدته منسوجاتنا."

وأضاف معاليه:"تعكس جمهورية لاوس رؤيتها من خلال مزجها بين التقنيات القديمة والأساليب المستدامة الحديثة، والتي تتمثل بصون الإرث الثقافي لدولتنا مع تعزيز قدرتها على إنتاج منسوجات الحرير والقطن، من خلال الحفاظ على التقنيات والمهارات والممارسات التقليدية."



يقع جناح لاوس في منطقة التنقل، ويعبر عن الاحترام العميق لماضي البلاد، بينما تمضي لاوس قدما بثبات واقتدار نحو المستقبل. ويشكل الشباب المتعلمون جزءا لا يتجزأ من سكانها، فضلا عن كونها منطقة مزدهرة تعتمد على الابتكار، وتحتضن مشهدا ثقافيا نابضا بالحياة، ناهيك عن كونها مكانا لجذب السياح والمستثمرين على حد سواء. ويعرض جناح لاوس العجائب الطبيعية التي تتميز بها البلاد بالإضافة إلى العجائب العمرانية التي صنعها الإنسان.

تعد الأيام الفخرية والوطنية في إكسبو 2020 دبي، لحظات للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يبلغ عددهم 200 جهة مشاركة، وتسليط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم. وتشمل كلا منها مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، يتبعها إلقاء الكلمات الترحيبية والعروض الثقافية.

ويدعو إكسبو 2020 دبي، والذي يستمر حتى 31 مارس 2022، زواره من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في صُنع عالم جديد عبر هذا الاحتفال بالإبداع البشري والابتكار والتقدم والثقافة على مدار ستة أشهر.

