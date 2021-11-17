جوائز أسبوعية قيمة لزوار "الدومنيكان" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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ينظم جناح الدومنيكان الواقع في منطقة التنقل بمعرض إكسبو 2020 دبي، سحباً أسبوعياً على جائزتين لزوار إكسبو، الأولي جائزة تخول صاحبها بالفوز بتذكرتين لزيارة الدومنيكان لمدة أسبوع كامل.

فيما تخوله الجائزة الثانية بالفوز بتذكرتين لحضور العمل المسرحي الاستثنائي "لابيرل" الذي يجمع ما بين تصميم الرقصات والعروض المميزة الجريئة، والتي تقدم على مسرح مائي يتميز بتجهيزاته الفريدة في منطقة الحبتور سيتي بدبي.

وبحسب أحمد ممدوح مسؤول بالجناح، سيقدم هذا العرض المسرحي الذي يستمر لمدة ساعتين متواصلتين، فنانون عالميون يتميزون بعروضهم الأكروباتية وبالغوص، بالإضافة إلى عروض الدراجات النارية وغيرها الكثير من الحركات المبهرة في هذا العمل الفني الرائد.

وابتكر العرض الأسطوري المذهل المخرج المتميز "فرانكو دراغون"، ويحتفي من خلاله بتاريخ اللؤلؤ في الإمارات بطريقة مذهلة من خلال مسرح بني خصيصاً لهذه الغاية، حيث يتضمن شلالات مائية وعواصف ماطرة تتساقط على المسرح ثم تجف خلال ثوان.

ويشار إلى أن المخرج المبدع "دراغون" هو الذي أنتج أضخم العروض العالمية مثل "ذاهاوس أوف دانسنغووت "في مكاو، و"لوريف" في لاس فيغاس".

ويدعو جناح الدومنيكان في إكسبو دبي للاستمتاع بأول مستوطنة في العالم الجديد، والتعرف إلى خصائص مجتمعها الشاملة، ودفء شعبها، حيث يظهر الجناح ما يرسمه الانصهار بين الأعراق المختلفة وثقافاتهم في تكوين ملامح شخصية هذا الشعب المضياف والمنفتح على الآخر، ويعطي للزوار أمثلة عما يمكن لهم أن يلمسوه عند زيارة هذا البلد، إذ تمتلك الدومينيكان كل ما يرغب فيه الزوار من الشواطئ الأجمل في العالم، التي تمر بسواحل يتجاوز طولها 1288 كيلو متراً، مروراً بأماكن الإقامة الفاخرة وصولاً إلى الآثار، حيث يشاهد الزوار تماثيل ومجسمات لشخصيات أسطورية وآلهة قديمة.

وتقع جمهورية الدومنيكان ‏ في قارة أمريكا الشمالية، وعاصمتها سانتو، وعملتها الرسمية هي بيزو دومنيكاني ويتحدث أهلها الإسبانية.