تشكيلة منتقاة.. النسخة الثانية من "إيقاعات اليوبيل" تنطلق في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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من أستراليا إلى تشيلي وكولومبيا وألمانيا والهند والفلبين والبرتغال والصومال والسودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، تستمر منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي في تقديم تشكيلة منتقاة من العروض الموسيقية والراقصة تجمع بين "إيقاعات إكسبو" و"إيقاعات اليوبيل" معاً.



يأتي الفنانون الذين سيقدمون عروضا في النسخة الثانية من السلسلة المتواصلة يوم الجمعة، 19 نوفمبر، من جميع أنحاء العالم، ولكنهم سيقدمون أعمالاً مستلهمة من حياتهم في مدينة إقامتهم الحالية، دبي.



وتقدم المغنية الإماراتية "أريام" مجموعة مختارة من أغانيها الخاصة، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الإماراتية التقليدية. وقد تصدّرت المطربة ذات الشعبية الكبيرة العناوين عندما أصبحت أول شخص يغني من أشعار الأب المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي منحها أيضا اسم أريام.



أما "فريك"، الذي أُطلق عليه اسم الأب الروحي لمشهد الدريل راب العربي، والمعروف أيضا باسم مصطفى إسماعيل، فسيقدم موسيقاه الرائدة على ساحة إكسبو 2020. ولِد مغني الراب الصومالي ذو الـ 26 عاما ونشأ في أبوظبي، ويشتهر بتأليف أغنية حملة أديداس الإعلانية لعام 2019 التي كان نجمها نجم كرة القدم المصري محمد صلاح.



أما المغني ومؤلف الأغاني "جايمي ديفيل" ذو الـ 27 عاماً، الذي انتقل للإقامة في دبي منذ 6 سنوات بعد أن سجل ظهوره عبر ذا إكس فاكتور أستراليا، فيأتي إلى إكسبو 2020 بعد أن أصدر مؤخرا أول اسطوانة مطولة له بعنوان "ترو لاف" - وتمثل قصيدة غنائية مؤثرة عن المراحل الأولى من الرشد.



ويربط المغني وكاتب الأغاني السوداني "جنيدي" الفجوات بين الثقافات عبر الموسيقى التي توّحد مجموعة من الأنواع الموسيقية، من موسيقى الفانك، إلى موسيقى آر أند بي، ومن الدانسهول إلى الريغي. يتطلع ضيوف منصة اليوبيل إلى مجموعة من الرسوم المتحركة بيد الفنان الذي اكتسب شهرته من مهارته في التمثيل والتقديم المسرحي والأداء.



وجاء إنشاء "فرقة مونتيث" المكونة من أربع أعضاء ومقرها دبي بفضل لقاء صدفة يستحق أغنية في حد ذاته، إذ التقى عضوا الفرقة أليكس وجوش في الأصل أثناء رحلة بالحافلة في وقت متأخر من الليل من مهرجان موسيقي في أبوظبي. سيقدر معجبو فرقة "كينغس أوف ليون" – التي لها تأثير كبير على فرقة "مونتيث" - موسيقى "مونتيث" المؤثرة المتميزة بألحانها التي أبدعها موسيقيون الفرقة المتحدرون من تشيلي، وألمانيا، والفلبين، والبرتغال.



بينما كانت بدايات فريق الروك "كاونتنغ إن سبانيش" المكون من أربعة أعضاء والمعروف سابقا باسم "فيزيكال غرافيتي" بالغناء في الكثير من حفلات الميكروفون المفتوح والحفلات في المقاهي والأماكن الترفيهية في أبوظبي ودبي. يمكن لمحبي حضور الحفلات الموسيقية الاستماع إلى أجزاء من الاسطوانة المطولة الثانية للفرقة التي من المنتظر إطلاقها في العام القادم.



ومع التأثيرات الموسيقية التي تتنوع بين هانز زيمر وفرانك أوشن، وسويتفوت ومايكل جاكسون، وتجسد أغاني فرقة "ذا دير هم" الجذابة والرائعة الأصلية الحياة في الإمارات العربية المتحدة. وتتنوع الجنسيات في الفرقة بين كولومبيا والهند والفلبين، ولكن جميع أغنياتهم فتمثل صورا عن دبي.



ويشارك ضمن العروض مصمم الرقصات والمدير التنفيذي لشركة "سيما دانس"، ومؤسس سيما للفنون الاستعراضية، علاء كريميد، الفائزة بلقب مسابقة تلفزيون إم بي سي "أرابس غوت تالنت" لعام 2014، وهو فلسطيني الجنسية مولود في سورية الذي نقل الفرقة إلى دبي في 2015. وعبر عملها تستكشف فرقة الرقص المعاصر أسئلة مهمة ومفاهيم تواجه العالم العربي.



وتقام فعالية "إيقاعات العالم تلتقي إيقاعات اليوبيل" بداية من الساعة 16:00 بتوقيت دولة الإمارات على منصة اليوبيل. الدخول مجاني لحاملي تذاكر إكسبو 2020.

