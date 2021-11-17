جناح فلسطين في إكسبو 2020.. عبق الماضي وأصالة الحاضر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلال زيارته جناح فلسطين المشارك في إكسبو 2020 دبي، يجد الزائر نفسه في باحة المسجد الأقصى في القدس ويحاكي تجربة الحياة الفلسطينية التي تجمع عبق الماضي العريق وأصالة الحاضر، حيث تبدأ جولته المدهشة من أمام بوابة القدس الساحرة التي تتدلى على جوانبه شجرة الزيتون.. يتنفس عبق رائحة مدينة القدس وصولاً إلى الحارات الفلسطينية بمعالمها الدينية وعراقتها التاريخية.

وأكد محمد جبر مدير عام جناح فلسطين المشارك في إكسبو 2020 دبي، أهمية مشاركة دولة فلسطين في هذا الحدث العالمي لتعريف العالم بالتراث والهوية الفلسطينية كما تأتي استكمالا لمشاركات سابقة في إكسبو ميلانو وإكسبو شينغهاي.

وقال: إن "مشاركة الجناح الواقع في منطقة الفرص يأتي في إطار توثيق الرواية الفلسطينية وتسليط الضوء على التاريخ الفلسطيني وحضارة ومستقبل فلسطين".

وحول بناء وتصميم الجناح أوضح محمد جبر: أن "فكرة بناء الجناح أن تكون بوابة الجناح هي القدس حيث بنيت البوابة الرئيسية من الحجر الحقيقي الذي جلبناه من فلسطين الى دبي وصولا إلى أسوار القدس وأقواسها وبأصوات حارتها وأزقاتها".

وأشار إلى أن "تجسيد فكرة الجناح بفكرة الحواس الخمس ليعيش الزائر ويجول في الجناح كأنه بفلسطين حيث يمكنه في مرحلة النظر ان يرى فيلما قصيرا يجسد الحياة الفلسطينية في جميع القطاعات السياحية والصناعية والثقافية والترفيهية والفلكلورية".

ومن ثم ينتقل الزائر الى مرحلة اللمس وهي مرحلة يلتمس فيها حنيناً إلى فلسطين ويشتم رائحة العبق التاريخي لها كما يتمكن الزائر من لمس الرموز الحقيقة التي احضرناها معنا الى دبي والتي تجسد تاريخ وعمق الحضارة الفلسطينية إضافة إلى المنتجات الحرفية والتراثية التي صنعت من أجل إكسبو 2020 دبي.

وقال محمد جبر: "نعتبر مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي، فرصة كبيرة لجلب الاستثمار والتبادل الاقتصادي بين الدول المشاركة في المعرض ونحن بصدد ترتيب لقاءات ثنائية مع جميع الاجنحة للدول المشاركة العربية والدولية لجلب الاستثمار لفلسطين ولتصدير المنتجات الفلسطينية لأسواقهم".

ولفت إلى أن إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة حدث عالمي يبهر العقول، موجهاً الشكر والتقدير لدولة الإمارات على كل ما تقدمة من تسهيلات من أجل انجاح الجناح الفلسطيني.

يذكر أن فعاليات إكسبو 2020 دبي تستمر حتى 31 مارس 2022؛ ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الأرض إلى المشاركة في صنع عالم جديد في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم ممتد على مدار ستة شهور.