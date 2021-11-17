سفير الإمارات لدى إندونيسيا: إكسبو 2020 ملتقى استثنائي يعكس قيم التضامن الدولي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سعادة عبدالله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان أن إكسبو 2020 دبي ملتقى دولي استثنائي بارز يعكس قيم التضامن والتعاون والابتكار وهي القيم والمبادئ التي كانت من أهم مقومات نجاح مشروع الدولة الاقتصادي والتنموي الذي لم يتوقف عن التجديد والتأقلم مع كل المتغيرات التي شهدها العالم على مر العقود.

وقال: إن "إكسبو 2020 دبي يشكل محطة هامة في مسيرتنا التنموية ففي هذه الفعالية الدولية الكبرى يجتمع العالم بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي للاتحاد ليطلع الملايين وعن كثب على هذه التجربة الملهمة وعلى العوامل التي ساعدت على بناء هذا الصرح التنموي الملهم للكثيرين".

وأضاف: إن "إكسبو 2020 دبي يعد منبرا ومحفلا رئيسيا لتعزيز العلاقات التكاملية بين الدول من أجل ضمان ترابط العقول لصنع المستقبل وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الجماعي لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تحقق الازدهار للشعوب".

وتابع سعادته: "نؤمن بأن إكسبو 2020 دبي منصة مناسبة كي نرتقي بالتعاون والتكامل العالمي وبناء شراكات فاعلة مع الحكومات والمنظمات العالمية والمؤسسات الخاصة من أجل تسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي شاركت دولة الإمارات بفعالية في صياغتها وعلى سبيل المثال تتيح أجنحة موضوعات إكسبو 2020 دبي الثلاثة "الفرص.. الاستدامة.. التنقل"، للناس معرفة كيف يمكن تحقيق الأهداف ومعرفة الطرق التي تساعد في المساهمة بشكل ملموس في إيجاد حلول للتحديات العالمية عبر استغلال الموارد المتاحة لتحقيق النتائج المرجوة وبالاعتماد على حزمة من الحلول الذكية والمبتكرة".

ولفت إلى أن "إكسبو دبي يتيح كذلك الفرصة للدول المشاركة كي تحتفل بأعيادها الوطنية ضمن الفعاليات ما يمكن رواد المعرض من التعرف على ثقافات هذه الدول وملامحها الاجتماعية والسكانية".

خارطة طريق

وأكد أن "إكسبو 2020 دبي يسهم في وضع خارطة طريق لأهم التوجهات الاقتصادية والتنموية والثقافية لمرحلة التعافي من الجائحة والمتمثلة في الاستعداد للدخول بقوة لمرحلة الاقتصاد الرقمي الذي سيقود مرحلة الانتعاش ما بعد الجائحة كما يدعم التوجه نحو تعزيز دور الاقتصاد الإبداعي ودعم الحركة الثقافية والإبداعية ورعاية المواهب والكفاءات لضمان استدامة الحركة الثقافية والإبداعية المبنية على استدامة الاقتصاد المعرفي".

وأردف: "باعتبار إكسبو 2020 دبي أكبر تظاهرة عالمية تنظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا فإنه يبرز الثقافات والحضارات والتاريخ الذي تتميز بها هذه المنطقة الجغرافية بهدف دفع مسيرة الإبداع البشري والعمل المشترك القائم على قيم المحبة والسلام والتعايش بين الأديان والثقافات والاعراق المختلفة ونحن نؤمن بأن إكسبو 2020 دبي يعد امتداداً للنموذج الاماراتي للتعايش والتآخي الإنساني ونقطة التقاء للحضارات".

قادة المستقبل

وحول دور إكسبو 2020 دبي في إعداد قادة المستقبل من الشباب، قال سعادة عبدالله سالم عبيد الظاهري: إن "الحدث العالمي يمثل فرصة هائلة لتحفيز وإلهام الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة والفرصة المناسبة للازدهار والنجاح ويعد برنامج التدريب المهني وملتقى "يوث كونيكت" من أبرز مبادرات إكسبو 2020 دبي للتواصل مع الشباب وتشجيعهم وتمكينهم لأداء دور مركزي في صنع مستقبل أفضل فهذه فرصة فريدة يجب الاستفادة منها من الجانب العملي حيث يوفر الحدث فرصاً متعددة لاكتساب الخبرة من خلال إظهار القدرات الإبداعية للشباب أمام العالم والاطلاع على ثقافات العالم وتعريف العالم بثقافتنا العربية الأصيلة وترسيخ إرثنا".



التغير المناخي

وعن قضية التغير المناخي التي تشكل محوراً مهما في أعمال إكسبو 2020 دبي خاصة مع الإعلان عن اختيار دولة الإمارات لاستضافة كوب 28، قال سعادة عبدالله سالم عبيد الظاهري: إن "دولة الإمارات تلعب دورا فعالا ومؤثرا في مواجهة التغير المناخي نظراً لتبنيها المبادرات الدولية للاستدامة كما أنها أصبحت منصة عالمية تحفز الحلول والاستراتيجيات المستدامة على أرض الواقع عبر توفير الطاقة المتجددة بتكلفة ميسورة وجعلها متاحة بسهولة وعلى نطاق واسع".

وأشار إلى أن "إندونيسيا تشارك بجناح كبير يعد موطنا للتنوع والابتكار والفرص، ويستعرض كيف تصنع إندونيسيا مستقبلا أفضل عبر ابتكارات تجمع بين التقنيات الحديثة والمعرفة المحلية ومن الجانب الثنائي يتزامن إكسبو 2020 دبي مع التطور والتميز الذي تشهده العلاقات الإماراتية الإندونيسية والتي يعمل الجانبان لتعزيزها لتصبح شراكة استراتيجية شاملة في المجالين الاقتصادي والتجاري ونؤمن بأن مشاركة إندونيسيا في إكسبو دبي ستساعد في مضاعفة التبادل التجاري الذي تجاوز 3 مليار دولار في 2020 رغم ظروف جائحة "كوفيد – 19".

وأضاف: "بصفتي سفيراً معتمداً أيضاً لدى رابطة جنوب شرق آسيا "رابطة الآسيان" أود الإشادة بمبادرة دولة الإمارات بتسهيل مشاركة رابطة الآسيان وتخصيص جناح لها في إكسبو 2020 دبي وتأتي هذه المبادرة في إطار سياسة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة التبادل التجاري مع جميع الدول والتكتلات الإقليمية مثل رابطة الآسيان التي تعتبر تكتلا اقتصاديا يضم 10 دول من بينها إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند ويتجاوز اجمالي ناتجها المحلي حاجز 2 تريليون دولار أمريكي ويبلغ عدد سكانه أكثر من 655.9 مليون نسمة".