إكسبو 2020.. تعاون بين "غرفة أم القيوين" ومجلس الأعمال الإماراتي السوري

المصدر: البيان

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وقعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، اتفاقية تعاون مع مجلس الأعمال الإماراتي السوري لدعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وسوريا.

وقع الاتفاقية في الجناح السوري بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، سعادة خلفان أحمد مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ومحمد غزوان المصري رئيس مجلس الأعمال الإماراتي السوري.

ونصت الاتفاقية على تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والعمراني بين الطرفين لتطوير ريادة الأعمال مع التركيز على التنمية المستدامة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز وتوثيق علاقات التعاون بين الجانبين وتطويرها من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتقديم كل ما يخدم بيئة الأعمال الداعمة لهما كنظام عالمي للشراكة الإيجابية ونقل الخبرات وأفضل الممارسات والاستثمارات والشراكات بين الطرفين.

حضر التوقيع، سعادة الدكتور غسان عباس سفير الجمهورية العربية السورية لدى الدولة والمفوض العام للجناح السوري في "إكسبو 2020 دبي" ويوسف طحنون نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ومدير الجناح السوري في إكسبو إضافة إلى أعضاء الغرفة.