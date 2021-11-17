احتفاء بيوم الطفل.. أوركسترا الفردوس تعزف "الجميلة والوحش" و"حورية البحر" في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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احتفاءً باليوم العالمي للطفل، تعود أوركسترا الفردوس النسائية الرائدة، بإشراف الموسيقار الحائز كل من جائزتَي أوسكار وغرامي، إيه آر رحمان، إلى حديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، يوم السبت 20 نوفمبر في الساعة الثالثة عصراً، لتقديم مقطوعات موسيقية كلاسيكية معروفة، من بينها معزوفات من "الجميلة والوحش"، و"حورية البحر" لديزني.

وتتعاون أوركسترا الفردوس مع كل من عازف البيانو، البالغ عمره 16 عاماً، ليديان ناداسوارام، والمغنية ختيجة رحمان، ابنة الموسيقار إيه آر رحمان، لعزف مقطوعات موسيقية كلاسيكية معروفة.

وأمتعت أوركسترا الفردوس النسائية الجمهور أمس في حديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، ضمن احتفالية اليوم الدولي للتسامح، أمس، من خلال عرض قدم أنماطاً ومفردات موسيقية أبهرت الجمهور العريض الذي جاء لمشاهدة العازفين وسماع الألحان الحية.



وقدمت الأوركسترا النسائية الرائدة، بإشراف الموسيقار إيه آر رحمان، وقيادة المايسترو ياسمينا صبّاح، للجمهور معزوفات أصيلة من المقطوعات الموسيقية المُفضّلة والمشهورة في عالم السينما، بما في ذلك "بومباي"، و"أنا قلبي دليلي"، واختتمت الحفل بأداء مشترك ضم أطفالا من جوقة مدرسة جيمس ليجاسي.





