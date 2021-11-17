"اليونيسيف": 20 نوفمبر في إكسبو 2020 فرصة عالمية للتوعية بحقوق الأطفال

المصدر: أحمد يحيى

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أكد رفيق الورشفاني مدير الاتصالات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مكتب الخليج والدول العربية، أن "الاحتفال بيوم الطفل العالمي 20 نوفمبر في إكسبو 2020 دبي، فرصة كبيرة لتعريف العالم بالتحديات التي يواجهها الأطفال وعقد شراكات للتوعية بحقوقهم وتمكينهم وتحسين رفاهيتهم".

وأوضح خلال إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء في إكسبو 2020 دبي، أن التعليم والصحة والعنف والتهجير أبرز التحديات التي يواجهها أطفال المنطقة نظراً لوجود العديد من الصراعات والحروب التي أثرت في تنشئتهم.

وأشار إلى أن فعاليات كثيرة تشهدها اكسبو احتفاء بيوم الطفل كونها منصة عالمية يمكن عبرها بعث رسالتنا للجميع، بمشاركة قادة عالميون ومسؤولون حكوميون وأطفال وشباب، داعياً الجميع للمشاركة في هذه الفعاليات.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر من كل عام، وهو يوم عمل عالمي "من أجل الأطفال، ويهدف إلى لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاهيتهم.