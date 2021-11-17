تعرف إلى فعاليات اليوم في إكسبو 2020
كشف إكسبو 2020 دبي، عن الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تقام اليوم الأربعاء 17 نوفمبر في موقع الحدث الدولي، وأبرزها:
اليوم الوطني لدولة لاوس
-ساحة الوصل
- الساعة 10:15 صباحاً
اليوم الوطني لدولة بوليفيا
-ساحة الوصل
-الساعة 16:15
أسبوع التسامح والتعايش
-تواصل فعاليات أسبوع التسامح والتعايش في إكسبو 2020 دبي
الندوة العالمية للسكان الأصليين
-اليوم الأول لمهرجان Te Aratini، وهو أول مهرجان للأفكار الأصيلة يقام في إكسبو
-يهدف إلى إبراز الإمكانات غير المستغلة التي تقدمها الشعوب الأصلية والقبلية في حل القضايا العالمية
-يشارك في المهرجان متحدثون من المجتمع الماوري، ويضم ممثلين عن السكان الأصليين من البلدان التالية:
-كندا
-ماليزيا
-بنما
-باراغواي
-السويد
-الولايات المتحدة
-يقام في مركز دبي للمعارض، القاعة 2A
- الساعة 10:00 صباحاً
منتدى 2000: بناء الجسور لمستقبل عالمي
-جناح الاستدامة، مدرج تيرا، الساعة 11:00 صباحاً
جلسة التسامح والشمولية من أجل حقوق المرأة وتمكينها
-تستكشف الجلسة موضوع التسامح والشمولية قوة محفزة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لكونها مكوناً رئيسياً في التغلب على التحديات
-المتحدثون الرئيسيون خلال الجلسة:
- بينيتا ديوب، المبعوث الخاص للمرأة والسلام والأمن في الاتحاد الإفريقي
- البارونة فلويلا بنيامين
-جناح المرأة
-الساعة 11:30-12:30
فعالية خاصة بالصناعة المغربية
-كيفية تغيير الحرف التقليدية المفاهيم وتصبح ذات قيمة باعتبارها طريقاً للاندماج والتسامح
-الجناح المغربي
- الساعة 15:00-16:30
سلسلة تأثير إكسبو لايف: "الثورة الرقمية الشاملة"
-جلسة "كيف تتيح التكنولوجيا الرقمية حلولاً وفرصاً أفضل لأصحاب الهمم"
-المتحدثون:
-كريستيان إرفورت، مؤسس Be My Eyes
-مين بيو سونغ، مؤسس Coactus
-جناح إكسبو لايف
-الساعة 16:00-16:45
مهرجان لوي كراثونج والماء
-احتفال تايلندي سنوي، ومهرجان بجانب الماء يقدم فكرة عن تكريم التايلنديين للأنهار
-جناح تايلند
- الساعة 10:00 - 22:00
إعلان الأسماء المشاركة في دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2022
-ساحة الوصل
- الساعة 19:00
حفل عاطف أسلم
-المغني والمؤلف والملحن والممثل الباكستاني عاطف أسلم يقدم موسيقى الروك في إكسبو 2020
-مسرح اليوبيل
- الساعة 21:00