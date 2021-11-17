تعرف إلى فعاليات اليوم في إكسبو 2020

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف إكسبو 2020 دبي، عن الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تقام اليوم الأربعاء 17 نوفمبر في موقع الحدث الدولي، وأبرزها:

اليوم الوطني لدولة لاوس

-ساحة الوصل

- الساعة 10:15 صباحاً



اليوم الوطني لدولة بوليفيا

-ساحة الوصل

-الساعة 16:15



أسبوع التسامح والتعايش

-تواصل فعاليات أسبوع التسامح والتعايش في إكسبو 2020 دبي



الندوة العالمية للسكان الأصليين

-اليوم الأول لمهرجان Te Aratini، وهو أول مهرجان للأفكار الأصيلة يقام في إكسبو

-يهدف إلى إبراز الإمكانات غير المستغلة التي تقدمها الشعوب الأصلية والقبلية في حل القضايا العالمية

-يشارك في المهرجان متحدثون من المجتمع الماوري، ويضم ممثلين عن السكان الأصليين من البلدان التالية:

-كندا

-ماليزيا

-بنما

-باراغواي

-السويد

-الولايات المتحدة

-يقام في مركز دبي للمعارض، القاعة 2A

- الساعة 10:00 صباحاً



منتدى 2000: بناء الجسور لمستقبل عالمي

-جناح الاستدامة، مدرج تيرا، الساعة 11:00 صباحاً



جلسة التسامح والشمولية من أجل حقوق المرأة وتمكينها

-تستكشف الجلسة موضوع التسامح والشمولية قوة محفزة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لكونها مكوناً رئيسياً في التغلب على التحديات

-المتحدثون الرئيسيون خلال الجلسة:

- بينيتا ديوب، المبعوث الخاص للمرأة والسلام والأمن في الاتحاد الإفريقي

- البارونة فلويلا بنيامين

-جناح المرأة

-الساعة 11:30-12:30



فعالية خاصة بالصناعة المغربية

-كيفية تغيير الحرف التقليدية المفاهيم وتصبح ذات قيمة باعتبارها طريقاً للاندماج والتسامح

-الجناح المغربي

- الساعة 15:00-16:30



سلسلة تأثير إكسبو لايف: "الثورة الرقمية الشاملة"

-جلسة "كيف تتيح التكنولوجيا الرقمية حلولاً وفرصاً أفضل لأصحاب الهمم"

-المتحدثون:

-كريستيان إرفورت، مؤسس Be My Eyes

-مين بيو سونغ، مؤسس Coactus

-جناح إكسبو لايف

-الساعة 16:00-16:45



مهرجان لوي كراثونج والماء

-احتفال تايلندي سنوي، ومهرجان بجانب الماء يقدم فكرة عن تكريم التايلنديين للأنهار

-جناح تايلند

- الساعة 10:00 - 22:00



إعلان الأسماء المشاركة في دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2022

-ساحة الوصل

- الساعة 19:00



حفل عاطف أسلم

-المغني والمؤلف والملحن والممثل الباكستاني عاطف أسلم يقدم موسيقى الروك في إكسبو 2020

-مسرح اليوبيل

- الساعة 21:00