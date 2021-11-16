جناح المغرب و"نادي مديرات الأعمال" ينظمان جلسة حول تجارب المرأة في إكسبو 2020

المصدر: وام

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نظم الجناح المغربي ونادي مديرات الأعمال (CFA Maroc) في جناح المرأة بإكسبو 2020 دبي، جلسة بعنوان "المرأة في مجالس الإدارة.. القضايا والتحديات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على تجارب المرأة في مجال الحوكمة والتحديات الماثلة والوسائل التي تضمن تعزيز توليها لمناصب قيادية رفيعة المستوى في القطاعات المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحدث في الجلسة كل من شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأمينة فجيجي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لنادي مديرات الأعمال المغرب والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للصيد، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب والمفوض العام للجناح المغربي في إكسبو 2020، إضافة لعبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي "بنك المغرب".

وتضمنت الجلسة حلقتي نقاش بين أعضاء من مختلف المنظمات بمشاركة العديد من القيادات النسائية المغربية في القطاع المالي، بما في ذلك عضوات نادي مديرات الأعمال، حيث تمت مناقشة أهمية التنوع والتوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة وأهمية تعزيز القيادة النسائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت شمسة صالح إن الجلسة كانت فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر والخبرات بين المغرب والإمارات في مجال تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وأن دولة الإمارات من أكبر الداعمين للتوازن بين الجنسين محلياً ودولياً، كما نثمن الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة في المغرب لتعزيز مشاركة المرأة في قيادة الشركات.

وأعربت عن فخرها بأن الإمارات هي أول دولة في المنطقة العربية تُلزم الشركات بتمثيل المرأة في مجالس إدارتها، والثانية عالمياً التي تطلق مبادرة من هذا النوع.. لافتة إلى أن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة في القطاع الخاص قفز من 1.4 في 2015 إلى 5.3 في 2020 وأن هذه الزيادة تأتي في إطار الجهود المختلفة الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.

وأشارت صالح إلى أن مؤسسة دبي للمرأة أطلقت مبادرة المرأة في مجالس الإدارة في العام 2012، وكنتيجة لهذا المبادرة صدر قانون بشأن التمثيل الإلزامي للمرأة في مجالس الإدارة، مضيفة أننا نرى أن هذه المبادرات تؤتي ثمارها بشكل جيد، حيث ثبت أن التنوع والشمولية يزيدان من النجاح والربحية الإجمالية للشركات على المستوى المؤسسي، مؤكدةً على تعاون مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المستمر مع الهيئات الحكومية لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

وقالت دنيا ترجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة صندوق الثروة السيادية المغربي "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وعضو مجلس إدارة نادي مديرات الأعمال" إنه عندما تترقى سيدات إلى مناصب أعضاء مجلس الإدارة ويصبحن قياديات داخل مؤسساتهن، فإنهن يصبحن قدوة للشابات في المؤسسة ومصدر إلهام لنا جميعاً.

وأكدت أمينة فجيجي المدير العام للمكتب الوطني المغربي للصيد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـنادي مديرات الأعمال، أن "التنوع هو أداة التنمية المطلقة وأن الإيمان بقوة وأهمية التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة هما العاملان اللذان يكفلا التغيير واللذان يمكن أن يعزز عبرهما زيادة الإنتاجية والكفاءة داخل المؤسسات".

وقالت لمياء التازي رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوثيما وعضو نادي مديرات الأعمال بأن الثقافات التي تؤمن بمستقبل أفضل للبشرية هي تلك التي تمنح المرأة فرصاً متساوية للنجاح.

وأشارت ليلى مامو المدير العام لشركة سوفينكو "مجموعة كريديت أجريكول" عضو نادي مديرات الأعمال، إلى أهمية تأسيس ثقافة داعمة لمشاركة المرأة في مجالس الإدارة.. مضيفة أنه يجب على الرؤساء التنفيذيين تأسيس ثقافة ديناميكية للقيادة النسائية وإدخال التنوع كمحور إداري استراتيجي، كما يجب أن يعملوا داخل فرقهم على ترسيخ أهمية وجود إدارة قائمة على التكافؤ وتعزيز المهارات أولاً؛ لأن المهارات ليس لها نوع أو جنس.

وقالت آسيا بن هيدا الشريك وقائد السوق المغاربي في "بي دبليو سي" نائب رئيس "سي جي إي أم" عضو مجلس إدارة نادي مديرات الأعمال: نحن بحاجة إلى شركات ملتزمة بسياسات شمولية تضمن التنوع وتعمل على دمج أصحاب المصلحة المشتركة، مؤكدة أن "جلسة المرأة في مجالس الإدارة" كرمت المرأة المغربية، وشاركت في تسليط الضوء على دورها المهم في مجالس الإدراة، ما يمهد الطريق للأجيال القادمة في الشرق الأوسط وأفريقيا.