شما المزروعي تشارك الأطفال فرحتهم بكتاب "التسامح" في إكسبو 2020

المصدر: مرفت عبد الحميد

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شاركت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، مجموعة من الأطفال احتفالهم في إكسبو 2020 دبي، بكتاب الرسومات المعلوماتية للأطفال "التسامح"، الذي أطلقته مؤسسة وطني الإمارات، بالتعاون مع قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام وشركة فلاي دبي ومهرجان طيران الإمارات للآداب.

والتقت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، مجموعة من الأطفال في جناح الشباب الواقع بمنطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي، بمناسبة إطلاق الكتاب، وقدمت معاليها شرحاً مفصلاً للأطفال حول مفهوم التسامح بطريقة تتناسب مع أعمارهم ومع البيئات المختلفة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.

وشاركت الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، الأطفال فرحتهم بمناسبة إطلاق الكتاب من خلال تلوين الرسومات المعبرة عن التسامح.

ويهدف الكتاب إلى نشر الوعي وثقافة التسامح وروح السلام والمحبة ونبذ الكراهية والتمييز العنصري.

ويعد هذا الكتاب مفردة من مفردات مؤسسة وطني الإمارات التي تسعى بكل جهدها وطاقاتها لتعزيز القيم في ذات الفرد والمجتمع الإماراتي سواء عبر المبادرات والمحاضرات وورش العمل استجابة لرؤية قيادتنا الحكيمة في تعزيز قيم التسامح والسلام في نفوس أجيالنا القادمة أمل الحاضر والمستقبل.

ويتضمن الكتاب صوراً ورسوماً منتقاة بعناية تمثل بمجملها دروساً في التوعية تعزز ثقافة وقيم التسامح وتسهم في القضاء على التنمر الناجم عن اختلاف الألوان والجنسيات والأعراق، وتؤكد على تعليم الأطفال ضرورة احترام الآخرين لإيجاد جيل واع لقيم هويته الوطنية، وتحفز على الإبداع وتنمية مهارة اختيار الألوان وكيفية استخدامها ما يحقق بالإجمال مفهوم المواطنة الصالحة والتعرف إلى ثقافات الشعوب ومعالمها.