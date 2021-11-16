منغوليا تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفلت دولة منغوليا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم، حيث نظمت مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، شملت عروضا حية وأطعمة تقليدية، وذلك بعد رفع علم الدولة في ساحة الوصل وسط حضور رفيع المستوى.



ورحب نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوَّض العام، إكسبو 2020 دبي، بـمعالي باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا والمفوّض العام لمنغوليا لدى إكسبو 2020.



وقال نجيب محمد العلي: "يحمل جناح منغوليا شعار (رحّالة بطبيعتها)، ويجسد أسلوب الحياة البدوي الذي تتحلى به منغوليا منذ آلاف السنين، ويستعرض كيف يتعايش ذلك مع أسلوب الحياة الحضري الحالي والمتطور الذي تعيشه الدولة حالياً مع نمو كل مناحي الحياة".



وأضاف: "يعيش زوار الجناح المنغولي في إكسبو 2020 دبي تجربة تراثية وثقافية فريدة تجسد الحضارة الغنية لهذه البلاد، فيما يحظى الزوار بفرصة استكشاف الفرص السياحية التي تقدمها منغوليا".



وأوضح العلي: "لقد لمسنا كيف يؤدي جناح منغوليا عملاً رائعاً من حيث تسليط الضوء على الأهمية التاريخية والسمات الثقافية التي رسمت ملامح الهوية الفريدة لمنغوليا وتعريف الزوار بهذه التجربة المميزة التي نعتز باستضافتها في إكسبو 2020 دبي".



وأشاد دورين تومينجارغال، مدير الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في منغوليا ونائب المفوض العام لجناح منغوليا في اكسبو 2020، بالعلاقات الودية التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، وقال: "نعتز بمشاركتنا في إكسبو 2020 بنسخته الأخيرة كونها توافق الذكرى 25 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأضاف: "لدينا روابط قوية مع دولة الإمارات على الصعيد الاقتصادي والثقافي، ونتشارك قيم واهتمامات واحدة مثل الشغف بالإبل، وهواية صيد الصقور".



وتابع: "يحرص جناحنا في إكسبو 2020 على تعريف العالم بالتاريخ العريق الذي تزخر به منغوليا، والتنوع المناخي اللافت لدينا. تمر بلدنا بفترة تحولية نحو الاقتصاد الحر، ونحن لا نزال بطور البداية لكننا واثقون أننا نستطيع أن نسير نحو المستقبل من خلال علاقاتنا القوية مع مختلف دول العالم".



ويقع جناح منغوليا في منطقة التنقل، وهو يعكس نمط الحياة البدوية لشعبها منذ آلاف السنين. حيث يمكن للزوار استكشاف الحياة البرية في الدولة، بما في ذلك الدور الأساسي الذي تلعبه الخيول في الثقافة المنغولية. ويقدم الجناح عروض غناء تقليدي، وألعاب قديمة مثل لعبة "شاغاي"، التي تُلعَب باستخدام عظام كاحل الغنم النظيفة والمصقولة.



الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي هي أوقات للاحتفاء بكلٍ من مشاركينا الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلَّط الضوء على ثقافاتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم. ويضم كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها خطابات وعروض ثقافية.



ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد ستة أشهر.

