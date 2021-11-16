محمد الحسيني يلتقي رئيس بنك التنمية الجديد لدول البريكس في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية أمس ماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد لدول البريكس "NBD" وذلك على هامش فعاليات إكسبو 2020 دبي، وبحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

وخلال اللقاء، رحب معالي محمد بن هادي الحسيني بالسيد ماركوس ترويخو، مؤكداً أهمية هذا اللقاء لما له من أثر إيجابي لناحية تعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة في ظل القدرات العالية والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مشاريع البنية التحتية وأهداف التنمية المستدامة.

وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد لدول البريكس على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء لمواصلة دعم المشاريع التنموية حول العالم وخاصة في الاقتصادات الناشئة لمساعدتها في تحقيق التنمية المستدامة".

وانضمت دولة الإمارات لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /19/ / و3 لسنة 2021.

ويمثل دولة الإمارات في مجلس المحافظين التابع لبنك التنمية الجديد، كلٍ من معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً، كما يشغل السيد عبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية عضوية مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء بنك التنمية الجديد في يوليو 2015 من قبل الدول المعروفة بدول البريكس /BRICS/ وهي البرازيل وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ويقع مقره الرئيسي في مدينة شانغهاي الصينية مع مكتب إقليمي في جوهانسبرغ.

ويهدف البنك إلى تعبئة الموارد من خلال القروض والضمانات والمشاركة في الأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية وبالتالي المساهمة في الالتزامات الجماعية لتحقيق هدف النمو القوي والمستدام والمتوازن.