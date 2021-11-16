إكسبو 2020 يتيح 50 وسيلة للاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات

المصدر: البيان

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يتيح إكسبو 2020 دبي 50 وسيلة للاحتفال بمرور 50 عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على مدار فترة الاحتفال بالعام الخمسين، حيث يزخر الحدث الدولي بالفعاليات وعناصر الجذب والعروض الإماراتية التقليدية، والأطعمة والمشروبات.



وبدءاً من الخط العربي، مروراً بالغوص بحثاً عن اللؤلؤ ونمط الحياة البدوي، ووصولاً إلى قصة دبي والأزياء التقليدية كالعباءات ومقاهي حليب الإبل، والأطعمة المختلفة، يدعو إكسبو 2020 دبي زواره لتجربة أبرز 50 فعالية من الفعاليات والوجهات المميزة ذات النكهة الإماراتية الخالصة التي يقدمها الحدث الدولي خلال فترة الاحتفال بالعام الخمسين.