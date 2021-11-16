اليوم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي، عن البرامج والفعاليات والأنشطة ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري، وأبرزها:



اليوم الوطني لمنغوليا

-الساعة 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لسانت كيتس ونيفيس

-الساعة 16:15، ساحة الوصل



مسيرة التوعية في إكسبو 2020

-شرطة دبي تنظم المسيرة

-الساعة 10:00 صباحاً من منطقة التنقل وتنتهي في منطقة الفرص، وتضم أطفالًا من مدارس مختلفة يرتدون الزي الوطني لدول عدة.



فعالية من المجلس العالمي

-كيف يمكن لنماذج التنمية تتبع عوامل النمو الاقتصادي

-الساعة 16:00- 18:00 قاعة تيرا



أسبوع التسامح والتعايش

-اليوم هو اليوم العالمي للتسامح، وإكسبو 2020 دبي هو الموقع الرسمي لاحتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل فعاليات اليوم ما يلي:



منتدى الأعمال بشأن التسامح وإشراك الجميع

-سوف يسلط هذا المنتدى الضوء على الفرص التجارية، والتكنولوجيا المتطورة، والتقدم المحرز في مجال التسامح والتعايش

المتحدثون الرئيسيون هم:

-سعادة السفير فرانز مايكل سكولد ميلبن، سفير الدنمارك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

-إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

-السيد فرانكو أتاسي، الرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية الذكية في شركة سيمنس الشرق الأوسط.

-السيدة مها القطان، رئيس قسم الموارد البشرية في موانئ دبي العالمية.

-السيدة إيستر نديشو، نائب رئيس العلاقات المجتمعية الدولية، في "يو بي إس" ومؤسسة "يو بي إس".

-الساعة 09:00–16:15، غرفة 4 و 5، المجمع الجنوبي، مركز دبي للمعارض.



التحالف العالمي للتسامح

-فعالية عامة لزيادة الوعي والاحتفال باليوم العالمي للتسامح، وتسليط الضوء على الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة، وتسليط الضوء على أفضل ممارسات المشاركين الدوليين في إكسبو وقصص نجاحهم.

-سيكون من ضمن الحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، وسعادة ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.

-الساعة 11:00-11:30، جناح إيطاليا.



القمة العالمية المشتركة بين الأديان

-تعقد القمة تحت شعار "نحو عالم متراحم من خلال التسامح والتفاهم بين الأديان"



-بناء الجسور بين مختلف أصحاب الأديان عبر التركيز على ما يجمعنا والقيم الإنسانية المشتركة

-يتحدث في هذه الفعالية

-معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي (الكلمة الرئيسية)

-سعادة مارينا سيريني، نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالي

-ممثلون عن الأديان الكبرى في العالم

-الساعة 11:30، جناح إيطاليا



برنامج أبطال التسامح

-يهدف برنامج أبطال التسامح إلى بناء حوار بشأن مبدأ التسامح وأهمية خطط العمل على النطاقين الوطني والعالمي

-الساعة 14:45-15:15، قاعة نكزس



المنتدى العالمي للشباب – من الشباب إلى التفكير في المستقبل

-تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، ويسلط الضوء على الحاجة إلى الإنصات لأصوات الشباب وإشراكهم.

-الساعة 17:00-18:25، قاعة نكزس







المعرض الدولي للأغذية

-معرض يجمع موردي الأغذية الدوليين في مكان واحد لعرض أفضل منتجاتهم ومناقشى فرص الأعمال

-الساعة 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي، القاعة 2.



أوركسترا الفردوس

-أوركسترا نسائية أعدت خصيصا لإكسبو 2020 دبي بقيادة الموسيقي العالمي ايه.آر رحمان الحائز أوسكار

-الساعة 19:00-20:00، منصة اليوبيل



راديو درويش مع أوركسترا الناصرة للموسيقى العربية

-استعراض بنكهة شرق أوسطية مع أوركسترا الناصرة للموسيقى العربية وأنغام راديو درويش

-الساعة 19:00-20:30، مسرح دبي ميلينيوم