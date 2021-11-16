اليوم في إكسبو 2020 دبي
أعلن إكسبو 2020 دبي، عن البرامج والفعاليات والأنشطة ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري، وأبرزها:
اليوم الوطني لمنغوليا
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
اليوم الوطني لسانت كيتس ونيفيس
-الساعة 16:15، ساحة الوصل
مسيرة التوعية في إكسبو 2020
-شرطة دبي تنظم المسيرة
-الساعة 10:00 صباحاً من منطقة التنقل وتنتهي في منطقة الفرص، وتضم أطفالًا من مدارس مختلفة يرتدون الزي الوطني لدول عدة.
فعالية من المجلس العالمي
-كيف يمكن لنماذج التنمية تتبع عوامل النمو الاقتصادي
-الساعة 16:00- 18:00 قاعة تيرا
أسبوع التسامح والتعايش
-اليوم هو اليوم العالمي للتسامح، وإكسبو 2020 دبي هو الموقع الرسمي لاحتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل فعاليات اليوم ما يلي:
منتدى الأعمال بشأن التسامح وإشراك الجميع
-سوف يسلط هذا المنتدى الضوء على الفرص التجارية، والتكنولوجيا المتطورة، والتقدم المحرز في مجال التسامح والتعايش
المتحدثون الرئيسيون هم:
-سعادة السفير فرانز مايكل سكولد ميلبن، سفير الدنمارك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة
-إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.
-السيد فرانكو أتاسي، الرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية الذكية في شركة سيمنس الشرق الأوسط.
-السيدة مها القطان، رئيس قسم الموارد البشرية في موانئ دبي العالمية.
-السيدة إيستر نديشو، نائب رئيس العلاقات المجتمعية الدولية، في "يو بي إس" ومؤسسة "يو بي إس".
-الساعة 09:00–16:15، غرفة 4 و 5، المجمع الجنوبي، مركز دبي للمعارض.
التحالف العالمي للتسامح
-فعالية عامة لزيادة الوعي والاحتفال باليوم العالمي للتسامح، وتسليط الضوء على الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة، وتسليط الضوء على أفضل ممارسات المشاركين الدوليين في إكسبو وقصص نجاحهم.
-سيكون من ضمن الحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، وسعادة ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.
-الساعة 11:00-11:30، جناح إيطاليا.
القمة العالمية المشتركة بين الأديان
-تعقد القمة تحت شعار "نحو عالم متراحم من خلال التسامح والتفاهم بين الأديان"
-بناء الجسور بين مختلف أصحاب الأديان عبر التركيز على ما يجمعنا والقيم الإنسانية المشتركة
-يتحدث في هذه الفعالية
-معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي (الكلمة الرئيسية)
-سعادة مارينا سيريني، نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالي
-ممثلون عن الأديان الكبرى في العالم
-الساعة 11:30، جناح إيطاليا
برنامج أبطال التسامح
-يهدف برنامج أبطال التسامح إلى بناء حوار بشأن مبدأ التسامح وأهمية خطط العمل على النطاقين الوطني والعالمي
-الساعة 14:45-15:15، قاعة نكزس
المنتدى العالمي للشباب – من الشباب إلى التفكير في المستقبل
-تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، ويسلط الضوء على الحاجة إلى الإنصات لأصوات الشباب وإشراكهم.
-الساعة 17:00-18:25، قاعة نكزس
المعرض الدولي للأغذية
-معرض يجمع موردي الأغذية الدوليين في مكان واحد لعرض أفضل منتجاتهم ومناقشى فرص الأعمال
-الساعة 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي، القاعة 2.
أوركسترا الفردوس
-أوركسترا نسائية أعدت خصيصا لإكسبو 2020 دبي بقيادة الموسيقي العالمي ايه.آر رحمان الحائز أوسكار
-الساعة 19:00-20:00، منصة اليوبيل
راديو درويش مع أوركسترا الناصرة للموسيقى العربية
-استعراض بنكهة شرق أوسطية مع أوركسترا الناصرة للموسيقى العربية وأنغام راديو درويش
-الساعة 19:00-20:30، مسرح دبي ميلينيوم