عدَّاؤون عالميون يقودون 10,000 زائر في "الركض في إكسبو"

المصدر: البيان

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سيكون زوّار إكسبو 2020 دبي على موعد يوم الجمعة المقبل مع جولة تعزز روح المنافسة لديهم، بصحبة كوكبة من نجوم عالم الرياضة، خلال جولة في موقع الحدث الدولي لم يسبقها مثيل.

تشمل فعالية "الركض في إكسبو" الاستثنائية مسارات بطول 3 كيلومترات، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، مروراً بأبرز أجنحة مناطق الاستدامة والتنقل والفرص في موقع إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى قبة الوصل العملاقة، القلب النابض للموقع.

ستكون الفعالية الاستثنائية سمة مميزة لتحدي دبي للياقة هذا العام، حيث سيشارك فيها نحو 10,000 متسابق، بينهم الرياضيون الكينيون البارزون فرديناند أوموروا، وجانيت جيبكوسغي بوسييني، وإزكيل كيمبوي تشيبوي، وبريسكا جيبتو، وبيثويل بيووت ييجون، وهيلين نزيمبي موسيوكا، وچوناثان كيبليمو مايو.

شارك العدّاء فرديناند أوموروا في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، وأتبعها بأداء رائع في نيروبي في سبتمبر، حيث قطع مسافة 100 متر في زمن 9.77 ثوانٍ، وهو ما جعله صاحب الرقم القياسي الأفريقي الحالي، وثامن أسرع رجل على الإطلاق. أما الرياضيون الآخرون فهم محترفون في العدو لمسافات أطول.

وفازت جانيت جيبكوسغي بوسييني، المُلقبة بإلدوريت إكسبريس، بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر في بطولة العالم عام 2007، والميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية عام 2008. أما إزكيل كيمبوي تشيبوي، فهو اسم معروف في سباقات 3,000 متر موانع، حيث فاز في دورة الألعاب الأولمبية في عامَي 2004 و2012، وبطولة العالم في 2009، و2011، و2013، و2015؛ وما زال إزكيل سادس أسرع عدّاء على الإطلاق في هذه الفئة.

يركز كل من بريسكا جيبتو، وبيثويل بيووت ييجون، وهيلين نزيمبي موسيوكا، و چوناثان كيبليمو مايو عادة على السباقات الأطول، بما في ذلك سباقات الماراثون، ويحققون الفوز في مدن مثل نيويورك، وباريس، ولندن، وبرلين. أما بالنسبة لمايو، فقد تجعله دبي يستعيد ذكريات جميلة، حيث حقق المركز الرابع في سباق الماراثون هنا عام 2012، ويظل الرقم الذي حققه ضمن أفضل عشرة أرقام في هذا السباق.

ينطلق السباق من جناح كينيا في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اكتمل بالفعل عدد المتسابقين الذين تقدموا للمشاركة في هذه الفعالية.