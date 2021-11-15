القدود الحلبية تطرب زوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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قدم المغني السوري الشهير محمد خيري حفلاً مميزاً تكريماً للراحل صباح فخري في مسرح اليوبيل في إكسبو 2020، أمس الأحد، بحضور جمهور من مختلف الجنسيات العربية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني السوري، بهدف إحياء القدود الحلبية التي يتغنى بها الشعب السوري ومحبي هذا الفن من جميع أنحاء الوطن العربي.

وفن القدود الحلبية مرشح للإدراج في قائمة منظمة الأمم المتحدة (اليونسكو) للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وتنتشر القدود الحلبية في العديد من المدن السورية، ومن المعروف أن حلب هي موطنها الأصلي.

تقع حلب على طول طريق الحرير القديم؛ وقد احتضنت المدينة على مر السنين فنانين وأدباء وموسيقيين من جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى موروث موسيقي غنائي ثري جمع مزيجاً حيوياً من الثقافات والحضارات، وانتقلت من جيل إلى آخر.

وبأداء مميز يتم غناء الأغاني القديمة والشعر العربي القديم، أو الارتجال من قبل فناني الأداء لخدمة الحدث أو المناسبة، مع الحفاظ على تركيبة اللحن التقليدي. شكّل هذا النوع من الغناء جزءاً أساسياً من ليالي حلب الموسيقية الأصلية، ومن الذكريات الدينية إلى الغناء المبهج والقضايا اليومية.

وقال خالد شمعة، مدير جناح سوريا، في إكسبو 2020 دبي، إنه من المرتقب إدراج القدود عبر قرار اليونسكو الذي سيتم اتخاذه في ديسمبر في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية 2003 بشأن التراث غير المادي في باريس، فرنسا.