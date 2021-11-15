سيف بن زايد يزور جناح سلطنة عمان في إكسبو 2020

المصدر: وام

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قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بزيارة إلى جناح سلطنة عمان الشقيقة المقام بمنطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي.

واستمع سموه لشرح من ساجدة الغيثي نائب المفوض العام للجناح، حول ما يقدمه الجناح الذي تم تصميمه بشكل مستوحى من أصالة التراث العماني وارتباطه بالبيئة، ومن أهمها شجرة اللبان التي استلهم تصميم الجناح منها، كما اطلع سموه على ما يعرضه الجناح من إنجازات السلطنة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والمبادرات العمانية في مجالات مختلفة.

رافق سموه في الزيارة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط.