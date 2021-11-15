"إيقاعات اليوبيل" تتحلى بأنغام الشرق الأوسط في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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نجاح باهر حققته سلسلة "إيقاعات العالم" ضمن مهرجان "إيقاعات إكسبو"، تستعد بعده منصة اليوبيل لاستضافة النسخة الثانية من المهرجان الشهري بعنوان "إيقاعات اليوبيل" بدءاً من 18 نوفمبر الجاري. يعود جزء كبير من إيقاعات هذه النسخة إلى منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة كوكبة من الفنانين الإماراتيين والسوريين والسعوديين والعراقيين، إلى جانب عدد من الفنانين القادمين من مناطق أخرى.

يستهل داني نيفيل، وهو "دي جيه" وشخصية إذاعية ومنتج لبناني ولد في دولة الإمارات ويحمل جوائز عدة، أمسيات السلسلة بإيقاعاته الحضرية، التي أكسبته مكانة مرموقة محلياً ودولياً.

كما يقدم "جاي أبو"، المقيم أيضاً في الإمارات، أفضل ما في موسيقى البلوز، بعزفه المفعم بالحيوية على الغيتار وصوته المميز.

"مو فلو"، المولود في سوريا والناشئ في السعودية والمقيم في دبي، بنى لنفسه قاعدة جماهيرية واسعة عبر الغناء بأسلوب الراب عن نفسه وحياته - عيوبه ومخاوفه وأوجاع قلبه. ويمكن لرواد حفله ترقب أغانٍ من ألبومه الأول الرائع "ذس إز يو".

"آز بر كاسبر" فرقة تتألف من موسيقيين من مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تتعاون المغنية الرئيسية وكاتبة الأغاني كارلا، وهي من أصول سورية فلسطينية، مع فنانين كثر لربط الشرق بالغرب. وفي ضوء تصدر باكورة ألبومات الفرقة "هِت ذا غراوند" قوائم آي تيونز الشرق الأوسط، فإنها تَعد بسهرة غنائية مبهرة.

وتمثل مغنية الـR&B العراقية سارة شيباني فرقة من امرأة واحدة مهمتها رسم الابتسامة على وجوه الناس. بعد أن افتتحت سابقاً حفلاً للمطربَين البريطانيَين ليام باين (عضو فرقة ون دايركشن سابقاً) وجورجا سميث، فإنها ليست غريبة عن الشهرة والأضواء.

فرقة "ذا 264 كرو" هي مجموعة من الموسيقيين المقيمين في دبي، اجتمعوا لاستكشاف مجموعة أوسع من الأساليب الموسيقية من جميع أنحاء العالم، وتقديمها بلمسة محلية.

"دافينشي بارك" هي خماسية تشكّلت في دولة الإمارات، تجلب مزيجها الفريد من موسيقى الفولك التأملية وموسيقى الروك ليستمتع الحضور بإيقاعاتها الراقصة.

أما فرقة "ريفردانس"، التي تمثل ظاهرة عالمية منذ انطلاقها في مدينة دبلن في عام 1995، فتقدم نسخة عالمية للاستعراض الشهير بلمسة من المؤثرات الشرق أوسطية.

وتستعرض مؤسسة "أكسيس دانس كومباني"، التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا، طريقة ابتكارها "رقصة دامجة للقدرات الجسدية" وأدائها وتعليمها، إذ تمثل هذه الرقصة نوعا من الرقص العصري يشكل ثمرة تعاون بين راقصين من ذوي القدرات الجسدية المتفاوتة، فيما يتجاوز داني لي، أحد مصممي العروض الراقصة والمديرين الإبداعيين الرواد في دبي، حدود الإبداع بفضل مجموعة مهاراته اللافتة.

وتمثل إيقاعات اليوبيل من إيقاعات إكسبو، بفضل مجموعتها المتنوعة من الفنانين، الفرصة المثالية لاستكشاف عالم الموسيقى والرقص العامر بالتنوع في المنطقة والتعرّف إلى مواهب عالمية مُلهمة.

تُقام حفلات "إيقاعات اليوبيل" في 16 و17 و18 نوفمبر ابتداء من الساعة 4:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات، على منصة اليوبيل في منطقة الاستدامة. أما الدخول فمجاني لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي.