سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية مونتينيغرو في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جناح "فزعة" بإكسبو 2020 دبي، سيرجي سيكولوفيتش وزير الداخلية في جمهورية الجبل الأسود مونتينيغرو والوفد المرافق له.

وبحث سموه خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات ومونتينيغرو في المجالات الأمنية والشرطية وسبل الارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها.

وتبادل سموه مع الوزير الضيف الحديث حول الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، ودوره في تعزيز الحوار العالمي وتقريب وجهات النظر وتحقيق التواصل بين شعوب العالم، باعتباره حدثا يحتفل بالإبداع والابتكار والتقدم الإنساني والثقافة.

حضر اللقاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي وعدد من الضباط.

كما حضر اللقاء من جانب جمهورية الجبل الأسود مونتينيغرو سعادة زوران ميليانيتش مساعد وزير الداخلية وسعادة زوران بردجانين القائد العام للشرطة وسعادة إيسيدورا دابوفيتش القائم بالأعمال في السفارة وعدد من المسؤولين.