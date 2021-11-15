سبق تقني.. تسليم أول شحنة بسيارة تعمل بالطاقة الشمسية في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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سلمت شركة "يو بي إس"، اليوم، أول شحنة لها باستخدام سيارتها الإلكترونية التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية، إلى الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي، لتحقق سبقاً في استخدام هذه التقنية المستقبلية التي تعزز من فرص التنقل والخدمات النظيفة عالمياً.



ويتم شحن السيارة الإلكترونية باستخدام محطات شحن تعمل بالطاقة الشمسية، يوفرها جناح موانئ دبي العالمية، هي الأولى من نوعها في العالم، كونها توفر حلولاً مبتكرة ومستدامة لأنظمة الشحن، ولا تحتاج لوصلها بالشبكة الكهربائية.



وبهذه المناسبة، قال رشيد فرغاتي، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية في "يو بي إس": تعتبر هذه السيارة الأولى من الجيل الجديد ضمن سيارات التوصيل التي توفرها الشركة المصنعة أرايفال، ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية المخزنة في الألواح الكهروضوئية المثبتة فوق جناح موانئ دبي العالمية.



وأضاف: "يسعدنا نشر أول نموذجين في الخدمة حاليا في إكسبو 2020 دبي، ونعمل عن كثب مع الشركة المصنعة لتعزيز المزايا التي تتمتع بها السيارة".



وستعمل "يو بي إس" خلال فترة الحدث على تغذية أسطولها من المركبات الكهربائية المخصصة لخدمات التوصيل ضمن المعرض، وبما يتماشى مع استراتيجتها نحو مستقبل أقل استخداما للكربون.



يذكر أن شركة "يو بي إس" هي شريك الخدمات اللوجستية الرسمي لإكسبو 2020 دبي، الذي يعتبر منصة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات، وتوظيف أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا، لخدمة البشرية وقضايا بيئية مهمة.