أجندة اليوم في إكسبو 2020 دبي
أعلن إكسبو 2020 دبي، عن البرامج والفعاليات والأحداث ليوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري، وأبرزها:
اليوم الوطني للبرازيل
-ساحة الوصل
- الساعة 16:15 يعقبه لقاء مع الإعلاميين
فعاليات اليوم الثاني لأسبوع التسامح والتعايش
تتضمن:
-سلسلة تأثير إكسبو لايف: الطريق إلى التوظيف
-حلقة نقاشية حول إضفاء الطابع المهني على مواهب المهاجرات واللاجئات من أجل الازدهار الاقتصادي والتوظيف
-ذا هب - جناح (مبدعون في الخير)
- الساعة 16:00–16:45
عرض الفيلم الوثائقي "امين"
-حديقة الفرسان، الساعة 18:00
الحفل الموسيقي (Te Aratini)
-حفل فني لسكان كندا الأصليين، أبرزهم سيلي كاردينال، وزوي بريسليس روي وفرقة Digging Roots
-منصة اليوبيل
-الساعة 20:00 - 21:30
جلسة رؤى ورحلات
-مناقشة مستقبل أكثر إيجابية للمساواة بين الجنسين، بحضور السيدة الأولى للبرازيل، ميشيل بولسونارو
-جناح المرأة
-الساعة 11:00-12:00
حديث عن تمثال الحرية
-يتحدث ستيفن بريجانتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة تمثال الحرية - جزيرة إليس عن الحفاظ على التراث الثقافي
-جناح الولايات المتحدة الأمريكية (15–17 نوفمبر)
موسيقى الحديقة
-تقدم عدداً من عازفي الجيتار والمندولين من البرازيلي
-مسرح الوصل
- الساعة 14:00
إسبانيا: أسبوع كاستيلا لا مانشا
-مجموعة من الفعاليات تقام لمدة ثلاثة أيام لاستكشاف ثقافة وفن الطهي الإسباني
-جناح إسبانيا (15-17 نوفمبر)
- الساعة 15:00-20:00
تسجيل رقم قياسي عالمي جديد
-تسعى الإمارات والبرازيل من خلال هذه الفعالية إلى تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة غينيس لأكبر درس في الجوجيتسو
-حديقة اليوبيل
- الساعة 16:30