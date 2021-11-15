أجندة اليوم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي، عن البرامج والفعاليات والأحداث ليوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري، وأبرزها:



اليوم الوطني للبرازيل

-ساحة الوصل

- الساعة 16:15 يعقبه لقاء مع الإعلاميين



فعاليات اليوم الثاني لأسبوع التسامح والتعايش

تتضمن:

-سلسلة تأثير إكسبو لايف: الطريق إلى التوظيف

-حلقة نقاشية حول إضفاء الطابع المهني على مواهب المهاجرات واللاجئات من أجل الازدهار الاقتصادي والتوظيف

-ذا هب - جناح (مبدعون في الخير)

- الساعة 16:00–16:45



عرض الفيلم الوثائقي "امين"

-حديقة الفرسان، الساعة 18:00



الحفل الموسيقي (Te Aratini)

-حفل فني لسكان كندا الأصليين، أبرزهم سيلي كاردينال، وزوي بريسليس روي وفرقة Digging Roots

-منصة اليوبيل

-الساعة 20:00 - 21:30



جلسة رؤى ورحلات

-مناقشة مستقبل أكثر إيجابية للمساواة بين الجنسين، بحضور السيدة الأولى للبرازيل، ميشيل بولسونارو

-جناح المرأة

-الساعة 11:00-12:00



حديث عن تمثال الحرية

-يتحدث ستيفن بريجانتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة تمثال الحرية - جزيرة إليس عن الحفاظ على التراث الثقافي

-جناح الولايات المتحدة الأمريكية (15–17 نوفمبر)



موسيقى الحديقة

-تقدم عدداً من عازفي الجيتار والمندولين من البرازيلي

-مسرح الوصل

- الساعة 14:00



إسبانيا: أسبوع كاستيلا لا مانشا

-مجموعة من الفعاليات تقام لمدة ثلاثة أيام لاستكشاف ثقافة وفن الطهي الإسباني

-جناح إسبانيا (15-17 نوفمبر)

- الساعة 15:00-20:00



تسجيل رقم قياسي عالمي جديد

-تسعى الإمارات والبرازيل من خلال هذه الفعالية إلى تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة غينيس لأكبر درس في الجوجيتسو

-حديقة اليوبيل

- الساعة 16:30

