3.5 ملايين زيارة لإكسبو 2020 دبي بنهاية الأسبوع السادس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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سجّل "إكسبو 2020 دبي" 3.578.653 زيارة بنهاية أسبوعه السادس، مواصلا جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم بهدف اكتشاف ما تقدمه الدول المشاركة من تراث متنوع وتجارب ثقافية غامرة وابتكارات وحلول تكنولوجية تسهم في صنع المستقبل في مجالات متعددة.

وحقق "إكسبو دبي" زيادة تقدر بـ 636.265 زيارة مقارنة بالأرقام المعلنة الأسبوع الماضي، حيث ساهمت الفعاليات الثقافية والرياضية والأنشطة الترفيهية المختلفة الموجهة للعائلات من مختلف الجنسيات في جذب أعداد كبيرة من الزوار وفي مقدمتها حفل النجمين راغب علامة ونانسي عجرم ضمن فعاليات "أمسيات خالدة" والسباق العائلي بمشاركة العداء الأسطورة الجامايكي يوسين بولت.

وبلغ عدد الزيارات عبر المنصات الرقمية لإكسبو دبي 15.7 مليون خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر الماضي إلى 14 نوفمبر الجاري.