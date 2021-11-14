«طيران الإمارات» يرحب بنجمي أرسنال في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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زار السويسري غرانيت شاكا والإنجليزي بن وايت، نجما نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك في إطار الشراكة بين نادي أرسنال وإكسبو 2020 دبي، التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، وخلال الزيارة، رحب نجما الفريق الإنجليزي العريق، بعشاق «المدفعجية»، وأعضاء نادي أرسنال الإماراتي، النادي الرسمي لمشجعي الفريق في الإمارات، كما زار النجمان جناح الإمارات، وبرج المراقبة في حديقة الثريا، وشلالات إكسبو 2020.

وحول الزيارة التي قاما بها في المعرض، قال بن وايت: لقد فعلنا الكثير، حيث بقينا طوال اليوم، في جناح طيران الإمارات، واطلعنا على الجوانب اللوجستية للطائرات، وكيفية بنائها، كما قمت بصنع طائرتي الخاصة، وكان ذلك شيقاً للغاية، حتى وإن لم تكن طائرتي التي صممتها رائعة المظهر! لكننا حظينا بيوم رائع بالفعل، كما حضرنا لتونا جلسة أسئلة وأجوبة، والتقينا بالمعجبين، في حين، أكد غرانيت تشاكا، أنها تجربة رائعة، خاصة وأنها للمرة الأولى، والتي نشاهد أشياء رائعة في جناح طيران الإمارات أيضاً، أنا حقاً أشعر بالسعادة لخوضي هذه التجربة.

شهرة

وعن شهرة نادي أرسنال، والمتابعة العالمية الواسعة في كافة أنحاء العالم، قال بن وايت: لقد كان القدوم إلى دبي، ورؤية مشجعين لا نراهم هناك عادة، أمر جيد بالفعل، وخاصة بعد الحرمان من مثل هذه اللقاءات، خلال العام الماضي، الذي لم يكن مثالياً بالنسبة للجميع، لذا، فقد كان من الجميل أن نأتي إلى هنا، ونرى معجبينا مجدداً، وأن نلتقي بهم وجهاً لوجه. وقال تشاكا: لقد شعرت بدهشة عارمة بالفعل، حيث حضر مشجعون كثر للقائنا، وكان الأمر مدهشاً، خاصة بعد أن رأينا كمية الدعم التي نلقاها في شتى أقطار العالم، أشكر المشجعين على حضورهم اليوم، ونعدهم بأن نقدم لهم شيئاً مميزاً أيضاً.

خطة

وبخصوص زيارتهما لجناح طيران الإمارات، وأبرز الانطباعات التي خرجا بها، قال وايت: أعتقد على الأرجح، أن أبرز انطباع لدي، هو سعادتي بإتاحة الفرصة لي لصنع طائرتي الخاصة، ولكي نكون منصفين، فقد دخلت أنا وغرانيت في منافسة صغيرة، لنرى من منا سيقوم بصنع التصميم الأجمل! وأتطلع الآن حقاً إلى رؤية الكثير من الأمور في إكسبو 2020 دبي، كما أكد تشاكا أنها المرة الأولى التي حظي فيها بتلك التجربة الرائعة، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

كما أوضح وايت أن أحد أهداف إكسبو 2020، هو خلق مستقبل أفضل، وهو هدف بعض لاعبي كرة القدم، أمثال ماركوس راشفورد، الذي عمل في مشاريع اجتماعية خارج نطاق لعبة كرة القدم، وواصل وايت: بالنظر إلى المكانة التي يشغلها بعض هؤلاء اللاعبين، بجانب وجود جمهور من المتابعين لهم على منصات التواصل الاجتماعي، فإنه بالتأكيد، سيكون بمقدورهم التأثير في الأشخاص بالطريقة الصحيحة، ومن الواضح أنني رأيت الكثير من الأشياء المختلفة، التي لم أرها من قبل، والتي يحاول القائمون عليها العمل بجهد لأجل مساعدة هذا الكوكب.

آمال

وبعيداً عن «إكسبو»، وحول أداء أرسنال في الدوري الانجليزي هذا الموسم، قال تشاكا: نحن نقدم أداءً جيداً خلال المباريات في الوقت الحالي، كما نتمتع ببنية جسدية جيدة، ونحاول الحفاظ على ذلك حتى نهاية الموسم، وبالطبع، نرغب في العودة إلى دوري أبطال أوروبا، لكن من أجل تحقيق ذلك، تقتضي الضرورة، القيام ببعض التحسينات اللازمة، وعلينا أن نخوض اليوم بيومه، والمباراة تلو الأخرى، وأن نتدرب بقوة، ومن ثم ستأتي النتائج تلقائياً.