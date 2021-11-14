جناح إسبانيا في إكسبو 2020 يسلط الضوء على الثقافة القشتالية

المصدر: البيان

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يسلط جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي الضوء على ثقافة منطقة قشتالة والمنشف عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات التي توفر للمشاركين فرصة لاستكشاف ثقافة هذه المنطقة الإسبانية وتاريخها وفن الطهي فيها، وذلك على مدى ثلاثة أيام، من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وفي اليوم الأول، يستضيف الجناح الإسباني عرضاً فنياً تقدمه شركة قشتالة والمنشف من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الثامنة مساء.

وسيزور إميليانو غارسيا-بيج، رئيس منطقة قشتالة والمنشف، جناح إسبانيا صباح يوم الثلاثاء – 16 نوفمبر الجاري. يستضيف الجناح أيضاً عرضاً فنياً لحرف قشتالة والمنشف اليدوية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر، ويتخلل ذلك فعالية تسلط الضوء على المميزات السياحية لمنطقة قشتالة والمنشف. كما يستضيف الجناح في تمام الساعة 12:45 ظهراً عرض مأكولات مع الشيف إيفان سيردينيو، الحاصل على نجمة ميشلان. ومن ثم، وفي تمام الساعة السابعة مساء، يستضيف الجناح حفلاً موسيقياً للفنانة آنا ألكيد يستمر حتى 8:30 مساء.

وستحيي آنا أركيد حفلاً مماثلاً في اليوم الثالث (17 نوفمبر) من الساعة 7:30 مساء إلى التاسعة مساء.

يقع جناح إسبانيا في منطقة الاستدامة، ويقدم تجربة متنوعة. ويتميز الجناح بتصميم يعمل على تلطّيف درجات الحرارة المرتفعة، وتسلّيط الضوء على الروابط بين إسبانيا والعالم العربي؛ ويهدف الجناح إلى أن يكون نموذجاً للإبداع الذكي القادر على توحيد الشعوب حول مشروعات مستدامة في مجالات العلوم والتقنية والإنتاج والتعليم والفن.