الجناح الصيني ينظم "أسبوع شانشي" في إكسبو 2020

المصدر: وام

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نظم الجناح الصين، أخيراً، في معرض إكسبو دبي 2020 "أسبوع شانشي"، عبر فعاليات ميدانية وافتراضية مع بث مباشر عبر الإنترنت، حيث تضمن الحدث أنشطة شملت حفل افتتاح الأسبوع وندوة عن إمكانيات التعاون الإبداعي في مجال ثورة الطاقة بين مقاطعة شانشي الصينية ودبي، ومعرضاً افتراضياً يروج لمنتجات مقاطعة شانشي.

وأطلق أسبوع شانشي الذي عقد تحت عنوان "الفرص، الإبداع، التعاون"، والذي استمر ثلاثة أيام سلسلة من التبادل وعروض ترويجية وندوات ونشاطات لجذب الاستثمار، ومن خلال إكسبو دبي 2020 الذي يمثل اجتماعاً ضخماً تم سرد قصة مقاطعة شانشي التي تجمع التحول الشامل الصديق للبيئة للتنمية الاقتصادية، و"بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية".

وتحدث خلال حفل الافتتاح علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية والمدير التنفيذي لمكتب إكسبو دبي العالمي نجيب العلي، وعضو اللجنة التنفيذية لمبادرة "هلا بالصين" حمد العلي ومن الجانب الصيني خه تيان تساي نائب حاكم مقاطعة شانشي، نيابة عن اللجنة الحزبية بمقاطعة شانشي وحكومة المقاطعة وتشين جيان نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.

وقال خه تيان تساي نائب حاكم مقاطعة شانشي، إن إكسبو دبي هو حدث كبير يبرز إنجازات الحضارة الإنسانية وله أهمية كبيرة في تعزيز التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات. مضيفاً أن شانشي هي المقاطعة التجريبية الأولى في الصين للإصلاح الشامل لثورة الطاقة، وأنه من الضروري العمل من خلال مشاركة عالية الجودة في إكسبو دبي على تنفيذ التوافق المهم الذي توصلت إليه قيادتا البلدين لتعزيز التبادلات الشاملة والمعمقة والتبادلات في مجال الطاقة بين شانشي ودول الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات.

كما شهد حفل الافتتاح كذلك عرض فيديو ترويجياً يحكي قصة شانشي وأخذ الحضور في رحلة للتعرف على هذه المقاطعة الصينية انطلاقاً من إكسبو دبي 2020، إضافة إلى جولة في جناح الصين في إكسبو دبي مع عرض سحابي اطلع عليه من لم يحضروا ميدانياً.

كما عقدت ندوة عن إمكانيات التعاون الإبداعي في مجال ثروة الطاقة بين مقاطعة شانشي الصينية ودبي قدمت فيها أربع شركات كبرى من مقاطعة شانشي عروضاً تناولت مواضيع تطبيق التكنولوجيا غير المتجانسة وصناعة منتجات الطاقة الكهروضوئية عالية الكفاءة والمواد الجديدة وطاقة الرياح والبيانات الضخمة، وشملت هذه الشركات مجموعة بونينغ القابضة للطاقة الكهربائية، ومجموعة هوايانغ لتكنولوجيا المواد الجديدة، ومجموعة تايوان للميكانيكا الثقيلة المحدودة وفرع شبكة الكهرباء الوطنية بشانشي.

يذكر أن منصة "المعرض السحابي لمجلس تعزيز التجارة الصيني" ستعرض على مدى شهر منتجات لعلامات من مقاطعة شانشي، وهذا المعرض موجه بالأساس للإمارات ودول المنطقة، وتشارك فيه 117 شركة من مقاطعة شانشي ويغطي عدة مجالات منها الإبداع الثقافي غير المادي والطب الحيوي والطاقة النظيفة وصناعة المعدات وغيرها من المجلات.