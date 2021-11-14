محمد بن هادي الحسيني يزور جناح البحرين في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية جناح مملكة البحرين في " إكسبو 2020 دبي " بمنطقة "الفرص" والذي يحمل شعار "الكثافة تنسج الفرص".

واطلع معاليه خلال الزيارة على تفاصيل الجناح وتصميمه العمراني الفريد الذي يلقي الضوء على مفهوم الكثافة ودورها في خلق فرص واعدة عبر تجربة ملموسة ومكانية.

وتعرف على أهم المقومات الحضارية والتاريخية والاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين من منظور الكثافة، فضلا عن البرامج والمعارض الثقافية المصاحبة للجناح والتي تلعب دورا كبيرا في إثراء مشاركة البحرين في المعرض.