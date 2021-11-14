خالد بن محمد بن زايد يزور أجنحة هولندا ونيوزيلندا وسنغافورة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار سُمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أجنحة كلّ من هولندا ونيوزيلندا وسنغافورة في معرض إكسبو 2020 دبي.

واطلع سموه خلال الزيارة على الابتكارات الرائدة والمواضيع المعرُوضة في أجنحة الدول الثلاث بمنطقة الاستدامة في معرض إكسبو.

وأشاد سمُوه بجهود فُرق العمل ومساعي استخدام أحدث الأساليب التقنية واقتراح مختلف الأساليب الكفيلة بالدفع بعجلة الحلول المستدامة المتقدمة عالمياً، بما في ذلك مواجهة التغيّر المناخي والارتقاء بمستوى جودة حياة أفراد المجتمع. ويسلّط سموه الضوء على أهمية الفعاليات الدولية من قبيل معرض إكسبو ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP28"، المُزمع انعقاده في دولة الإمارات بحلول عام 2023، في إتاحة الفرص لتبادل المعارف وبناء الشراكات مع الجهات المعنية من أجل مواجهة التحديات الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن جناح هولندا في معرض إكسبو 2020 دبي يزخر بحلول مستدامة، حول إنتاج المياه والغذاء وتوليد الطاقة من خلال ابتكارات تقنية، بما في ذلك الاعتماد عل مزرعة عمودية على شكل مخروط.

أما جناح نيوزيلندا فيُركز على مواضيع تُبرز أهمية "رعاية الإنسان والمكان" وتسليط الضوء على التنمية والازدهار المُستدام.

في حين يعرض جناح سنغافورة مرافق صديقة للبيئة من خلال استخدام أنظمة ذات اكتفاء ذاتي من حيث استهلاك الطاقة.