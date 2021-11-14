جناح فنلندا يستقطب 200 ألف زائر منذ انطلاق إكسبو 2020 دبي

المصدر: بشار باغ

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استقطب جناح فنلندا 200 ألف زائر منذ انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، في الول من أكتوبر حتى اليوم.

ويتمحور الموضوع الرئيس للجناح الفنلندي في إكسبو 2020 دبي حول مشاركة تجربة فنلندا لمفهوم السعادة المستقبلية.

ويرتكز مفهوم السعادة الفنلندية على تعايش الناس والطبيعة والتكنولوجيا في بيئة واحدة، ويشكل هذا الترابط الوثيق الأساس الذي تقوم عليه جودة الحياة اليومية الفنلندية.

ويحمل جناح فنلندا اسم سنو كيب أو لومي (Lumi) التي تعني الثلج باللغة الفنلندية، ويحاكي بتصميمه خيمة عربية من الثلج، تُجسّد دمجاً بين المشاهد الطبيعية المغطاة بالثلوج لفنلندا والبيئة الصحراوية لدول المنطقة.

ويستوحي الجناح تصميمه من الغطاء الثلجي الأبيض الذي تزدان فنلندا به مع بداية فصل الخريف، ويعكس بطابعه التصميمي البسيط والأنيق مفردات فن العمارة الفنلندي التقليدي الأصيل.

ويتيح الجناح للزورا رحلة تفاعلية تغطي الركائز المجتمعية، التي يقوم عليها مفهوم السعادة في فنلندا، والتي تتمثل بالابتكار والتطوير المستمر والحلول المستدامة والصديقة للبيئة والتعاون الدولي الواسع.