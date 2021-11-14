الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان : إكسبو2020 منصة مهمة لتحفيز عقول الشباب

المصدر: وام

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أكدت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" الألكسو"، أن دولة الإمارات تتطلع دائماً إلى صناعة المستقبل والعمل على صياغة مساراتها، مشيرة إلى أن شعار اكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل " يحقق رؤى الدولة وسعيها الدائم لضمان غد أفضل للأجيال القادمة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقالت الشيخة اليازية: إن "الأهمية الثقافية لإكسبو2020 والذي يشارك فيه أكثر من 190 دولة على المديين القريب والبعيد، تتمثل في كونه منصة مهمة لتحفيز عقول الشباب للحوار والنقاش حول المستقبل".

وأضافت إن التواجد في هذا الحدث الكبير يعتبر تجربة ثرية مهمة لكل فرد للتعرف على ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى، لافتة الى أن الابتكارات والاطروحات الثقافية التي يعرضها جناح كل دولة ستكون الأكثر استقطاباً لجيل الشباب المتطلع إلى كل ما هو جديد في جميع المجالات.

وأشادت الشيخة اليازية خلال زيارتها جناح النمسا بمعايير الاستدامة الصديقة للبيئة التي تم استخدامها خلال إقامة الجناح المثير للإعجاب، مشيرة إلى أن القائمين على الجناح ركزوا على ترجمة قضايا جوهرية لمواجهة تحديات العالم في الوقت الراهن باستعراض تجربة الإمارات /البراجيل التراثية/ بأسلوب حديث إلى جانب تجارب متجددة تهدف إلى خلق منصة ثقافية لتعزيز التعاون العالمي بين المبدعين.

وأكدت أن النجاح الذي سيحققه " اكسبو 2020 دبي " ليس فقط على المستويات الاقتصادية والسياحية والبيئية بل سيعزز المكانة الثقافية لدولة الامارات لأن الاستدامة البيئية تتحقق بالاستدامة الثقافية وتمثل الإمارات مكانة عالمية مرموقة في مجالات الفن والفكر والسينما ومختلف الفنون الإبداعية.

وأثنت على جهود وزارة الثقافة والشباب التي حرصت على أن يكون لها دور محوري في رفد الحراك الثقافي بالتعاون مع " إكسبو 2020 دبي " من خلال تنظيم ملتقيات ثقافية تستقطب فنانين ومهتمين في المجال الثقافي من مختلف العالم، مؤكدة دور الوزارة في دعم الموهوبين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم وتحفيزهم من خلال خلق بيئة ثقافية ناجحة.

ونوهت في هذا السياق إلى حرص دولة الامارات على تعزيز الاستدامة وذلك من خلال الاعلان عن أن أكثر من 80 % من منشآت اكسبو 2020 دبي والتي ستظل قائمة حتى بعد الانتهاء من فعالياته وذلك يعكس ترجمة الدولة لأهدافها المستقبلية والمتمثلة في ترسيخ مبادئ الاستدامة بكافة اشكالها.