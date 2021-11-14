البرازيل تصدر طابعاً بريدياً تكريماً لإكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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حضر سعادة صالح أحمد سالم السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل، فعالية إصدار الإدارة العامة للبريد في البرازيل طابعاً بريدياً تكريماً لإكسبو 2020 دبي، وللجناح البرازيلي فيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصال والوكالة البرازيلية لتشجيع الصادرات /Apex/ التي نظمت هذه الفعالية التاريخية.

وسلم سعادة مدير إدارة البريد سعادة السفير نسخة مختومة للطابع البريدي الذي يشكل إصداره التفاتة تكريمية طيبة لأهمية إكسبو 2020 دبي، كما يعكس الاهتمام البرازيلي بالمعرض الدولي الذي خصصت له السلطات البرازيلية جهودا كبيرة من خلال إقامة جناح كبير يرقى إلى مستوى الحدث ويتناسب مع تطلعات البرازيل في مجالات النمو والاستدامة إلى جانب الرغبة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وعبر سعادته عن شكره العميق للسلطات البرازيلية على إصدار الطابع البريدي التاريخي لمشاركة البرازيل في إكسبو 2020 دبي، مشيرا الى أهمية المعرض كحدث عالمي بارز استطاع أن يجمع 192 دولة لعرض إنجازاتها في كافة المجالات والتعريف بمقوماتها الاجتماعية والثقافية وغيرها.

وأثنى سعادته على الدور الإيجابي للسلطات البرازيلية في تعزيز مشاركة وفودها المتنوعة في العديد من الفعاليات المقامة في إكسبو 2020 دبي، وأكد أن دولة الإمارات تتطلع باهتمام بالغ للزيارة الثانية لفخامة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل لدولة الإمارات لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة وللاحتفال باليوم الوطني المخصص للبرازيل خلال فعاليات المعرض منتصف الشهر الجاري، مؤكدا بأن هذه الزيارة ستسهم في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستويات أعلى لتشمل قطاعات أرحب ضمن التعاون الثنائي بينهما.

من جانبه، أشاد السفير أوجوستو بيستانا المدير العام للوكالة البرازيلية لتشجيع الصادرات بأهمية إكسبو 2020 دبي كحدث دولي بارز، وبالمشاركة البرازيلية القوية في هذا المعرض، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة كانت أول بلد قام بإصدار الطوابع البريدية حول إكسبو ثم تلتها البرازيل في عام 1904، مؤكدا على أهمية هذه الإصدارات المميزة في تعزيز التواصل بين الدول.

وقدم سعادته نبذة عن تاريخ إصدار الطوابع البريدية البرازيلية المتعلقة بإكسبو، مشيرا إلى أن إصدار الطوابع البريدية التكريمية لم يحدث في البرازيل إلا في مناسبتين سابقتين هما إكسبو سان لويس بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1904 وإكسبو بروكسل في عام 1958، وأن إكسبو 2020 دبي يحظى بالطابع البريدي التكريمي الثالث في تاريخ مشاركة البرازيل في إكسبو.