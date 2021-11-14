"وطني الإمارات" تطلق من إكسبو 2020 كتاب "التسامح" للأطفال

المصدر: مرفت عبد الحميد

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أطلقت مؤسسة وطني الإمارات من إكسبو2020 دبي اليوم، كتاب الرسومات المعلوماتية للأطفال " التسامح " استمراراً لأنشطتها الاجتماعية والثقافية الرائدة، التي تقوم بها من أجل نشر الوعي وثقافة التسامح، وروح السلام والمحبة، ونبذ الكراهية والتمييز العنصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة وطني الإمارات في إكسبو 2020 دبي، اليوم، حضره سعادة ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، و سعادة أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام والأستاذ محمد البلوشي رئيس أمن شركة فلاي دبي، والاستاذة أحلام البلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب.

وتخلل المؤتمر عرض فيديو باللغتين العربية والفرنسية لكلمة الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان بمناسبة إطلاق الكتاب.

وقال سعادة ضرار بالهول الفلاسي لـ"البيان"، إن أهمية الكتاب تتمثل في تأصيل قيم التسامح ونشر ثقافة المحبة والسلام في عقول وقلوب الناشئة، والحد من ظاهرة التنمر في المدارس".

وأضاف أنه "سيتم توزيع كتاب التسامح على رحلات فلاي دبي من أجل منح الأطفال القادمين إلى الدولة جرعة تسامح تمكنه من التعايش المجتمعي"،

من جهته، قدم سعادة أحمد الحمادي شرحاً مفصلاً عن مكونات كتاب "التسامح"، موضحاً أنه يتضمن 7 قصص من مفردات المجتمع الإماراتي الذي يتميز بالمحبة والتسامح في تعاملاته مع مختلف الجنسيات التي تعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.