سوريا تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: مرفت عبد الحميد

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احتفلت الجمهورية العربية السورية بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي اليوم الأحد، بحضور معالي الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد السوري ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتية، وغسان عباس سفير الجمهورية السورية لدى الإمارات.

وأعرب معالي الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد السوري في كلمة خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم الأحد على مسرح الأمم في قبة الوصل، عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أهمية الحدث الدولي إكسبو 2020 دبي في تنمية التعاون الدولي وتواصل العقول وصنع المستقبل

ودعا الدكتور سامر الخليل، المجتمع الدولي لمشاركة سوريا في النهضة التنموية بعد الحرب.

من جهته، أكد نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي على العلاقات الرصينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية.

تخلل الاحتفال عرض ثقافي لفرقة "فيوجن" السورية التي قدمت أنماطاً متعددة من الموسيقا بروح جديدة ومختلفة عن السائد، ابتهاجاً باليوم الوطني للجمهورية العربية السورية.