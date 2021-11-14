اليوم في إكسبو 2020 دبي
كشف إكسبو 2020 دبي عن الأحداث المتوقعة خلال اليوم الأحد 14 نوفمبر الجاري، وأبرزها:
اليوم الوطني السوري
-ساحة الوصل، الساعة 10:15
-لقاء إعلامي - الجناح السوري، الساعة 11:25
اليوم الوطني النيجيري
-ساحة الوصل، الساعة 16:15
انطلاق أسبوع التسامح والتعايش في إكسبو 2020
أنشطة لأسبوع التسامح والتعايش
-الجناح الكندي، ومركز إكسبو الإعلامي
-التوقيت (11:00)
منتدى الشباب الكشفي
-الساعة: 11:00
فعالية التصميم للجميع
-قاعة نيكسوس
- التوقيت (10:30-13:00)
عرض رقصة داملاهاميد (من الساحل الشمالي الغربي لكولومبيا البريطانية)
-منصة اليوبيل، الساعة (16:30 – 17:10)
عرض (ديغنغ روت)
-منصة البحر
- الساعة (20:30 – 21:00)
فعالية المجلس العالمي (الفن لأجل الخير)
-استكشاف كيف يمكن استخدام الفن لجعل الكوكب أفضل
-الجناح الإيطالي
- الساعة (16:00 – 18:00)
مؤتمر (زيمبابوي.. مبادرات حكومية حول المدن الذكية)
-القاعة الشمالية A1 مركز دبي للمعارض
-الساعة 09:00 – 16:30
فعالية الصفقة الخضراء الأوروبية: من الرؤية إلى التطبيق
-اليوم الأوروبي للطاقة
-هولندا جناح، الساعة 10:00-13:00
لقاء إعلامي للحدث عن قطاع النفط والغاز والطاقة في السنيغال
-المركز الإعلامي لإكسبو، الساعة 15:00
جلسة (المرأة في مجالس الإدارة.. القضايا والتحديات الرئيسة في الشرق الأوسط وأفريقيا)
-نظرة عامة وتجارب عملية عن وجود المرأة في مؤسسات الدولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا
-جناح المرأة، الساعة (11:00-13:00)
عرض لـ (نجوم المستقبل في إكسبو)
-يقدم العرض طلبة من المدرسة الثانوية الهندية في دبي
-ساحة الوصل، الساعة 12:15
حفلة المغني الإيطالي فرانشيسكو دي غريغوري
-الساعة 21:30-23:30، مدرج دبي ميلينيوم