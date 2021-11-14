اليوم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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كشف إكسبو 2020 دبي عن الأحداث المتوقعة خلال اليوم الأحد 14 نوفمبر الجاري، وأبرزها:





اليوم الوطني السوري

-ساحة الوصل، الساعة 10:15

-لقاء إعلامي - الجناح السوري، الساعة 11:25



اليوم الوطني النيجيري

-ساحة الوصل، الساعة 16:15



انطلاق أسبوع التسامح والتعايش في إكسبو 2020



أنشطة لأسبوع التسامح والتعايش

-الجناح الكندي، ومركز إكسبو الإعلامي

-التوقيت (11:00)

منتدى الشباب الكشفي

-الساعة: 11:00



فعالية التصميم للجميع

-قاعة نيكسوس

- التوقيت (10:30-13:00)



عرض رقصة داملاهاميد (من الساحل الشمالي الغربي لكولومبيا البريطانية)

-منصة اليوبيل، الساعة (16:30 – 17:10)



عرض (ديغنغ روت)

-منصة البحر

- الساعة (20:30 – 21:00)



فعالية المجلس العالمي (الفن لأجل الخير)

-استكشاف كيف يمكن استخدام الفن لجعل الكوكب أفضل

-الجناح الإيطالي

- الساعة (16:00 – 18:00)



مؤتمر (زيمبابوي.. مبادرات حكومية حول المدن الذكية)

-القاعة الشمالية A1 مركز دبي للمعارض

-الساعة 09:00 – 16:30



فعالية الصفقة الخضراء الأوروبية: من الرؤية إلى التطبيق

-اليوم الأوروبي للطاقة

-هولندا جناح، الساعة 10:00-13:00



لقاء إعلامي للحدث عن قطاع النفط والغاز والطاقة في السنيغال

-المركز الإعلامي لإكسبو، الساعة 15:00



جلسة (المرأة في مجالس الإدارة.. القضايا والتحديات الرئيسة في الشرق الأوسط وأفريقيا)

-نظرة عامة وتجارب عملية عن وجود المرأة في مؤسسات الدولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا

-جناح المرأة، الساعة (11:00-13:00)



عرض لـ (نجوم المستقبل في إكسبو)

-يقدم العرض طلبة من المدرسة الثانوية الهندية في دبي

-ساحة الوصل، الساعة 12:15



حفلة المغني الإيطالي فرانشيسكو دي غريغوري

-الساعة 21:30-23:30، مدرج دبي ميلينيوم