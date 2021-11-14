أمير موناكو: إكسبو 2020 فرصة عظيمة للحوار وتعزيز الروابط الدولية

المصدر: البيان

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أشاد ألبير الثاني أمير موناكو بدولة الإمارات العربية المتحدة وموناكو بوصفهما مركزَين لـ "التبادلات العالمية".

وقال الأمير ألبير الثاني في مقابلة صحفية بمناسبة اليوم الوطني لإمارة موناكو في إكسبو 2020 دبي: إن "معارض إكسبو الدولية هي بشكل عام منصة رائعة للتبادلات الدولية والحوار ولتقديم فرص مختلفة للمضي قدماً، وأعتقد أن ملتقى الفرص هذا في إكسبو 2020 دبي كان فرصة عظيمة لنا، للانخراط بشكل أكبر مع دبي وإمارات الدولة، ولإنشاء روابط مع البلدان الأخرى أيضاً.

وسلط الأمير ألبير الثاني الضوء على موناكو بوصفها موطن جذب للسياحة وأيضاً "مكانا للابتكار وللتبادلات الدولية وللاهتمام بالبيئة وإيجاد طرق جديدة لإنتاج الطاقة وتوفيرها".

وأضاف "موناكو مكان يهتم بما لديه من تنوع حيوي. إننا مكان قادر على التوسع بطرق سلمية للغاية (على سبيل المثال) مشروعنا الجديد لتوسيع الأراضي... الذي أعتقد أنه نموذج على نطاق صغير، نموذج للتنمية، للتنمية الخاضعة للرقابة، وهي التي تضع التنمية المستدامة والاهتمامات البيئية في صميم المشروع".

وأشار إلى العلاقات الاقتصادية القائمة بالفعل بين دبي وموناكو قائلا: "منذ عام 2017.. وقع مجلس موناكو الاقتصادي لدينا مع غرفة تجارة دبي.. اتفاقية تبادل وهكذا تمكنا من جلب وفود اقتصادية للقاء نظرائها هنا في دبي، وسيستمر ذلك أيضا أثناء إكسبو الدولي هذا".

وخلص الأمير ألبير الثاني إلى أن "هناك عدداً لا يحصى من الطرق الأخرى التي يمكن أن تتعاون بها دبي وموناكو، سواء كان ذلك على الجانب التقني، في العالم الرقمي.. السبيل متاح أيضا لنتمكن من التعاون في عالم أكثر استدامة. وإذا كان بإمكان بلدينا أيضا التعاون في هذا المجال وفي المجالات العامة للسياحة والمجالات العامة للتبادلات الثقافية أو الرياضية، أعتقد أن أمامنا كل الفرص للمضي قدما بعلاقاتنا الودية".