يوسين بولت يقود السباق العائلي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد يوسين بولت سفير علامة جاتوريد، وأحد أعظم الرياضيين في التاريخ، الحاصل على 11 بطولة عالمية و8 ميداليات ذهبية أولمبية، أثناء زيارته لإكسبو 2020 دبي اليوم السبت، المعجبين من دبي والعالم في السباق العائلي، الذي نظمه مركز الرياضة واللياقة البدنية في إكسبو 2020 دبي، بالشراكة مع علامة جاتوريد.

وبدعوة النجم العالمي إلى دبي، أكدت العلامة التزامها المستمر بإلهام الأجيال المقبلة من الرياضيين ودعم مشوارهم نحو تحقيق إنجازات عظيمة. وعززت هذه الخطوة رؤية بيبسيكو ببناء عالم أكثر صحة، يتمتع فيه الجميع بممارسة الرياضة واتباع أنماط صحية.

وقاد يوسين بولت السباق العائلي، الذي كان متاحًا للجمهور مجانًا، مشجعًا الجميع على الجري لخدمة قضية نبيلة، حيث شارك المئات في جمع التبرعات لصالح مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم من أجل دعم برامج التأهيل والتدريب التي يقدمها المركز وتعزيز جهوده في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.

وشارك عدد من طلاب مركز النور من هواة الرياضة في السباق العائلي إلى جانب أسرهم، حيث ركضوا لمسافة 1.45 كيلومتر، جنبًا إلى جنب مع يوسين بولت. واحتفالًا بالوصول إلى خط النهاية، التقط بولت صورة تذكارية مع الطلاب، ليزيد حماستهم ويلهمهم مواصلة اختبار قدراتهم والسعي نحو بلوغ أهدافهم.

وانضمت إلى السباق العائلي البطلة الإماراتية حمدة الحوسني، الحاصلة على 17 ميدالية في الأولمبياد الخاص، محققة بذلك حلمها بالجري إلى جانب الأسطورة يوسين بولت. وقد تألقت حمدة في السباقات المحلية منذ فترة طويلة، وسعت دائمًا لتشجيع الأطفال على الإيمان بقدراتهم ومماسة الرياضة. وبمشاركة حمدة وأصحاب الهمم من طلاب مركز النور، تحدى السباق العائلي المفاهيم الشائعة حول قدرات أصحاب الهمم.

وتعليقًا على مشاركته، قال يوسين بولت: "سررت بزيارة إكسبو 2020 دبي والتعرف عن كثب على أسلوب دبي في إعادة تصور مستقبل التنقل ليكون متاحًا أمام الجميع بسهولة أكبر. قدم هذا السباق العائلي اليوم مثالًا حيًا عن دور الرياضة في توحيد المجتمعات من أجل الخير. طوال حياتي، كنت أؤكد للرياضيين الشباب بأن لا حدود لقدراتهم، وسباق اليوم الذي شاركت فيه حمدة الحوسني مع أصحاب الهمم من طلاب مركز النور، أثبت ذلك بلا شك. أتوجه بجزيل الشكر لكل شخص انضم إلينا في السباق العائلي في دبي. وأتطلع لزيادة هذه المدينة الرائعة مرة أخرى في المستقبل القريب".

من جانبه، قال عامر الشيخ، رئيس ومدير عام بيبسيكو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: "نحن فخورون بأن نوظّف المكانة العالمية لشركة بيبسيكو والعلامات التابعة لها مثل جاتوريد لدعم المجتمعات التي نعمل ضمنها. وطوال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي، وعدنا بتحفيز التغيير الإيجابي ونشر البهجة، وهما غايتان تحققتا في هذا السباق العائلي. وأما هذه الشراكة مع مركز الرياضة واللياقة البدنية ويوسين بولت وسكان دبي النشيطين، فقد أتاحت لنا جمع الأموال لصالح مركز النور، ليواصل عمله الرائع مع الطلاب من أصحاب الهمم عبر مختلف أرجاء الإمارة".

وقال شولتو دوغلاس هوم، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في إكسبو 2020 دبي: "للرياضة قدرة حقيقة على إلهام الناس وجمعهم معًا، بغض النظر عن عمرهم أو جنسيتهم أو خلفياتهم الثقافية. لقد كان من الرائع استقبال يوسين بولت، أحد أعظم الرياضيين في العالم في إكسبو 2020 دبي، ورؤيته يشجع أفراد المجتمع على الجري من أجل قضية نبيلة ويحفزهم على ممارسة النشاط البدني في حياتهم اليومية. ومن خلال شراكتنا مع بيبسيكو، نحن ملتزمون بتنظيم أكثر فعاليات إكسبو تنوعًا وشمولية على الإطلاق، فالأوقات الرائعة كالتي عشناها اليوم، تساعدنا في تحقيق هدفنا بتوحيد العالم من أجل صنع مستقبل أفضل وأكثر صحة للجميع".

وخلال وجوده في إكسبو 2020 دبي، زار يوسين بولت جناح علامة جاتويد الذي يحمل اسمه "بولت" (الصاعقة)، والذي يقع في منطقة التنقل، وهناك التقى بالمعجبين واختبر الأنشطة المختلفة ضمن الجناح، والمعالم التي يتضمنها بما في ذلك مختبر جاتوريد لعلوم الرياضة المنبثق الذي يصنع منتجات مدعومة بالعلوم الرياضية، يتم تطويرها بالتعاون مع بعض من أعظم الرياضيين في العالم من أجل تلبية احتياجاتهم بصورة أفضل.