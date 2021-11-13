جناح الهند.. 300 ألف زائر و199 لقاء أعمال في 43 يوماً

المصدر: البيان

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استقطب جناح الهند في إكسبو 2020 دبي، أكثر من 300 ألف زائر خلال 43 يوماً، منذ انطلاق الحدث الدولي في الأول من أكتوبر وسجّل عقد 199 لقاء أعمال.

وقال الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي ونائب المفوض العام للهند في إكسبو 2020 دبي: "الاهتمام الكبير للزوار بجناح الهند علامة على الثقة في مرونة الهند وفرصها، إلى جانب الثقافة النابضة بالحياة للبلاد، والتي تظهر بشكل كامل في أسابيع الولايات المختلفة التي تقام في الجناح".

وأضاف بوري: "حظي جناح الهند بزيارة 31 وفداً من الدول المشاركة في الحدث الدولي، فضلاً عن استقباله نحو 175 شخصية رفيعة المستوى ممن زاروا الجناح أيضاً. في الوقت ذاته، شهد الجناح عقد لقاءات بلغت 199 لقاءً بين رجال الأعمال الهنود ونظرائهم من الدول المختلفة، إلى جانب عقد جلسات أعمال للشركات الناشئة القادمة من الهند". وأوضح أن 15 شركة التزمت بتمويل رواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة المشاركة في لقاءات الأعمال.

وتنوعت أنشطة الجناح الهندي بين الأنشطة الاقتصادية والثقافية، حيث نظم الجناح العديد من جلسات العمل والمؤتمرات المتعلقة بفرص الاستثمار من قبل ولايات غوجارات وكارناتاكا ولداخ في أكتوبر الماضي، فضلاً عن تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية خلال موسم الأعياد، خاصة المرتبطة باحتفالات ديوالي ونافارتي ودوشيرا.

ويستضيف جناح الهند خلال الشهر الجاري سلسلة من الأنشطة التجارية والثقافية من ولايات تيلانجانا وراجستان وماهاراشترا؛ وستتخلل أسابيع الولايات الهندية العديد من الأنشطة الجذّابة التي تعرض ثقافات وتقاليد تلك الولايات، وفرص الأعمال الهائلة المتاحة فيها.

وركّزت الأنشطة الترويجية للولايات المعنية على قطاعات الطاقة المتجددة والفضاء والإسكان والشؤون الحضرية؛ وشهدت الأنشطة مشاركة واسعة من صناع السياسات وقادة الأعمال في الجلسات التفاعلية في الجناح. في الوقت ذاته، تستعرض الهند خلال الأيام المقبلة فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز والمنسوجات.

وسيُعقد خلال الأسبوع الجاري مؤتمر الأعمال بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، لبحث فرص التعاون والتبادل والاستثمار بين مختلف الأطراف المشاركة في المؤتمر.

وتستعد ولايات مثل أوتار براديش وماديا براديش وكيرالا للمشاركة في أسابيع الولايات الهندية، لعرض قدراتها في قطاعات رئيسية، مثل الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وحفظ الطاقة والبيئة والاستدامة والتعليم العالي والمهارات والتوابل والسياحة. وأوضح بوري أن أسبوع راجستان المنعقد حالياً في الجناح سيتبعه أسبوع ولاية ماهاراشترا.

وقال بوري: "إلى جانب التنوع الثقافي والحيوي، ستظهر الهند قدراتها الابتكارية بشكل كامل مع التركيز بشكل خاص على الشركات الناشئة.. حظيت الشركات الناشئة في كارناتاكا وتيلانجانا باهتمام كبير من المستثمرين بالفعل". وأشار إلى أن نشاط الجناح الهندي يقدم مزيجاً من الثقافة وفرص الأعمال التي تجذب الزوار إلى الجناح.

ودعماً للأنشطة المقامة في الجناح الهندي، فقد زاره العديد من الشخصيات الحكومية والمشاهير ورجال الأعمال والمصرفيون، يتقدمهم في موراليدهاران، وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون البرلمانية، ورشاد بريمجي، الرئيس التنفيذي لشركة ويبرو المحدودة؛ ودينيش كومار خارا، رئيس مجلس إدارة بنك الدولة الهندي. وحظي الجناح الهندي أيضاً بزيارة مشاهير بوليوود: الممثلة ديبيكا بادوكون، والممثلة جانفي كابور وشقيقتها خوشي كابور، والمغنية كانيكا كابور، والمغني شان، والممثل جاويد جعفري، والمذيع مانيش بول.

وبناءً على الأرقام الحالية، يتوقع المشرفون على الجناح احتلال المراتب الأولى ضمن قائمة الأجنحة المسجلة لأعلى معدلات الإقبال.