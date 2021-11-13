"لا سونورا سانتانيرا" تنقل زوار إكسبو 2020 إلى المكسيك

المصدر: البيان

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أحيت أوركسترا "لا سونورا سانتانيرا" المكسيكية الشهيرة، أمس الجمعة، على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي، حفلاً قدمت خلاله مجموعة من المعزوفات الموسيقية ذات الإيقاعات الراقصة، والتي اجتذبت حشداً كبيراً من زوار الحدث الدولي.

بدأت الفرقة الموسيقية الشهيرة في ولاية تاباسكو المكسيكية مع مؤسسها الراحل كارلوس كولورادو قبل أكثر من 60 عاماً، وقدمت العديد من الحفلات الكبرى في أكبر مسارح العالم. وتعزف الفرقة الموسيقى الاستوائية بأسلوبها الخاص، الذي تعتمد فيه على مزيج من إيقاعات المامبو و"تشا تشا تشا".

وشهد حفل الأوركسترا في إكسبو 2020 دبي، حضوراً جماهيرياً رائعاً من زوار الحدث الدولي، حيث تحولت المدرجات بهذا الحضور الكبير إلى لوحة فنية راقصة تحمل أعلام المكسيك ودول أخرى.

وعن حضور أوركسترا "لا سونورا سانتانيرا" في إكسبو 2020 دبي، قال قائد الفرقة أرتورو أورتيز (الأب): "سعداء بوجودنا في إكسبو 2020 دبي، حيث وجدنا جماهير جاءت من كل مكان وليس من المكسيك فقط. فخورون بالعرض الذي قدمناه والبهجة التي عمت أرجاء المسرح. سعادة الجمهور منحنتا سعادة أكبر، سنحملها معنا لفترات طويلة بعد أن نغادر دبي. لذا، نتوجه بالشكر إلى كل من قدم الدعوة لنا ولكل من قدم لنا الدعم حتى ظهر العرض بهذا التنظيم الرائع".

وقال أرتورو أورتيز (الابن)، وهو من أعضاء الفريق المكون من 12 عازفاً: "الموسيقى أداة تواصل للشعوب.. فالموسيقى فن يوحد الشعوب ولغة عالمية يفهمها الجميع؛ والإيقاع الذي يميز الموسيقى الشعبية المكسيكية أوضح دليل، حيث انتقلت البهجة من آلات الموسيقى إلى جميع الحاضرين".