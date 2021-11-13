بولندا تحتفي بيوم استقلالها على أنغام "شوبان" الخالدة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت بولندا في إكسبو 2020 دبي، بيوم استقلالها، عبر تنظيم حفل راق للموسيقى الكلاسيكية على مسرح دبي ميلينيوم، أمام جمهور كبير ومتنوع من محبي الموسيقى الكلاسيكية، ممن استمتعوا بالمعزوفات الموسيقية الكلاسيكية التي قدمتها فرقة الموسيقار أندريه بوريكو.

حيث صدحت في أجواء إكسبو أجمل المقطوعات الموسيقية التي قدمتها الفرقة المميزة، التي عزفت مجموعة منوعة من المقطوعات الشهيرة للموسيقار البولندي الراحل فريدريك شوبان، الذي عاش بين عامي 1810 و1849، ورحل تاركاً معزوفات موسيقية خالدة لا تزال تحظى بالإعجاب حتى اليوم.

ونظم الجناح البولندي الحفل الموسيقى، احتفالاً بعيد الاستقلال الثالث بعد المائة لبولندا، حيث استمتع الجمهور بالأداء المميز للفرقة الحائزة جائزة مسابقة شوبان الدولية للبيانو، التي تقام كل خمس سنوات.