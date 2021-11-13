جمباز إيقاعي للفريق الوطني الدنماركي في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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بحضور سعادة فرانز مايكل سكولدملين، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، والمفوض العام لمملكة الدنمارك في إكسبو2020 دبي، قدم الفريق الوطني الدنماركي للجمباز الإيقاعي الحديث أداء مبهراً، تميز بحرفيته العالية والتناغم بين أعضاء الفريق، الذي استضافته أوسي بارك الواقعة في مركز إكسبو 2020 للرياضة واللياقة والرفاهية.



قدمت المجموعة المكونة من 28 عضواً مقسمة بالتساوي بين الشباب والشابات، عرضاً يجمع بين الرقص والقفز الفني والجمباز لتكوين تشكيلات معقدة تتطلب مهارة عالية في الأداء، هي نتاج للتدريب المكثف والمستمر الذي يخضع له أعضاء الفريق لمدة 9 ساعات يومية، في معسكرات تدريب مغلقة تستمر لمدة شهرين متتاليين، وهو ما ارتقى بمهاراتهم إلى مستويات عالية الحرفية، مكنتهم من تقديم عروضهم المميزة في مختلف أرجاء العالم، كما مكنتهم من عقد مجموعة كبيرة من ورش العمل التدريبية التي تهدف لتحفيز الناس على ممارسة الجمباز والارتباط بالرياضة.



وقالت دين فريدسلوند أندرسن، مدربة الفريق ومصممة الرقصات: "يريد فريق الأداء الوطني الدنماركي تجسيد فكرة أن الجمباز وممارسة الرياضة، بشكل عام، يجب أن تكون ممتعة ومتاحة للجميع، وأن الرياضة هي أمر يمكن ممارسته مدى الحياة، كما تساهم الرياضة في ربط الناس من كافة أنحاء العالم مع بعضهم البعض، وهي الفكرة التي تجعلنا نتجول حول العالم لتقديم عروضنا، ومنها عرضنا هذا في إكسبو 2020 دبي، الذي جعلنا نشعر وكأننا طفنا العالم بأكمله."



وأكدت جولي، إحدى لاعبات الفريق، لخدمات إكسبو الإخبارية: "تجربة مدهشة أن أكون في إكسبو 2020 دبي، والأمر الذي سوف أتذكره إلى الأبد، هو رؤية هذا الكم من الإبداع في كل مكان، والاحتكاك بالناس من جميع الثقافات والجنسيات.

كما قال أنتوني، أحد أعضاء الفريق:"إن الجمباز وتدريباته القوية يمنحان القوة والبهجة معاً، ويجعل الحياة أكثر سعادة وإيجابية، واليوم نحن في دبي لإيصال هذه الرسالة إلى زوار وجمهور إكسبو 2020 دبي"



ويقدم مركز اللياقة والرياضة والرفاهية فعاليات وأنشطة رياضية بشكل يومي، ويفتح أبوابه لزوار إكسبو 2020 دبي بشكل مجاني، ويقع في منطقة التنقل.