الرحالة الصغير.. خاتمة سعيدة لطفل أضاع جواز سفر إكسبو بعد ختمه 100 مرة

المصدر: البيان

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كان الرحالة الهندي الصغير حسن علي عباس، يقضي برفقة والدته ما بين ست إلى سبع ساعات يومياً في زيارة إكسبو 2020 دبي، وهو ما مكنه من زيارة 100 جناح من أجنحة دول العالم المشاركة في المعرض، خاتماً جواز سفره بجميع أختام هذه الدول، لكنه ولسوء الحظ فقد جواز سفره قبل بضعة أيام، وهو ما تسبب بإصابته بالحزن الشديد.

إلا أن إكسبو 2020 دبي، تمكن بفضل الجهود المشتركة بينه وبين شرطة دبي، من إعادة الضحكة إلى وجه الطفل.

فما هي قصة جواز السفر الضائع؟ وكيف تمت استعادته؟



الطفل حسن علي عباس زار إكسبو 2020 دبي مع والدته ثمان مرات، كانا يقضيان خلال كل منها ما بين ست إلى سبع ساعات، وهو ما مكنه من زيارة 100 جناح من أجنحة دول العالم المختلفة، خاتماً جواز سفره بجميع أختام هذه الدول، لكنه ولسوء الحظ فقد جواز سفره قبل بضعة أيام، وهو ما تسبب بإصابته بالحزن الشديد.

تقول والدة حسن، السيدة فريدة علي عباس، المقيمة مع عائلتها في الدولة منذ 17 سنة، منذ بداية إكسبو 2020 دبي، في أكتوبر الماضي، ونحن نزور المعرض باستمرار، حيث قمنا بزيارته حوالي ثمان مرات حتى الآن، وبعد الزيارة الأخيرة فقد حسن جواز سفر إكسبو الخاص به والذي كان يعتز كثيرا بحمله."



وأضافت: "لم تكن زيارتنا لإكسبو فقط لأجل الزيارة وختم الجواز، بل كانت كل زيارة منها تحمل أهدافا تعليمية، حيث أشرح خلالها لحسن المعلومات الخاصة بكل جناح وما يتضمنه من معروضات، وخاصةً الأجنحة التي تركز على تعليم الأطفال وتتضمن أنشطة خاصة بهم."



وأكملت: "كان حسن يشعر بالسعادة والاندهاش أمام كل ما تقع عليه عيناه خلال زيارتنا، من المباني والحدائق المنوعة والمتنزهات والألعاب، وغيرها من وسائل الترفيه التي يوفرها إكسبو 2020 لزواره من الصغار والكبار، وهو ما دفعه للإلحاح علي صباح أيام الجمعة والسبت على مدار الفترة الماضية لزيارة إكسبو 2020."



وتابعت: "كان حسن يشعر بسعادة بالغة وبالفخر لتمكنه من زيارة أكثر من 100 جناح لدول العالم المختلفة، ووضع أختام تلك الأجنحة على جواز سفره، الذي كان دائم الاحتفاظ به والاطلاع عليه بين الحين والآخر، ومن ثم يبدأ بتوجيه الأسئلة لي حول الأجنحة التي زارها، ليدور بيننا نقاش مفيد يهدف لتنمية إمكانياته التعليمية ولأتعرف من خلاله على المعلومات التي احتفظ بها في ذاكرته عن الأجنحة التي زرناها، وفي كل مرة كان يجيبني بحماس عن أي سؤال أوجهه له، ويعبر في الوقت نفسه عن إعجابه بما رآه."

لكن الرياح جاءت بما لا يشتهي حسن، حيث فقد جوازه خلال زيارته الأخيرة لموقع إكسبو 2020، وهو الأمر الذي شعر معه الطفل الصغير بالحزن، فقام مع والدته بالعودة لأكثر من 60 مكانا من الأماكن التي كانوا قد زاروها خلال هذا اليوم لكن من دون جدوى.



تقول فريدة: "لدي يقين كامل بأن لا شيء يضيع في دبي، حيث قرأت الكثير من القصص عن أناس أضاعوا أموال وأشياء ثمينة في دبي لكن الشرطة تمكنت من ردها خلال ساعات أو أيام، وهو ما حفزني على التوجه لمركز الشرطة وتقديم بلاغ بفقدان جواز سفر إكسبو."



ورغم ثقتها في أن الشرطة ستساعدها على إيجاد الجواز الضائع، إلا أنها أبدت دهشتها وإعجابها الشديدان بالاستجابة السريعة التي أبدتها شرطة دبي، التي سارعت للتواصل مع إدارة إكسبو، ليتولى الفريقان توفير جواز سفر جديد لحسن يحمل أختام 70 جناحا، فضلا عن منح الرحالة الصغير تذكرة دخول موسمية للحدث الدولي لكي يتمكن من زيارته قدر ما يشاء وتحصيل الأختام التي يرغب بها.



تقول والدة حسن: "لا يسعني أن أصف الفرحة الشديدة التي شعر بها حسن فور تلقينا لمكالمة هاتفية من إدارة إكسبو لإخبارنا بأن جوازه جاهز ويمكننا الحضور لاستلامه، ومنذ تلك اللحظة لم يتوقف عن التساؤل عن موعد ذهابنا لإكسبو لإحضار الجواز، وفي الموعد المحدد ذهبنا لنجد في استقبالنا فريقا من إدارة إكسبو الذين رحبوا بنا، ومنحونا الجواز الجديد وتذكرة دخول موسمية ستمكننا من زيارة المزيد من الأجنحة الرائعة التي يحتضنها إكسبو 2020 دبي."



وتابعت: "لا أعلم كيف يمكنني تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي تحديدا على اهتمامهم ورعايتهم لجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وبصراحة بذل فريق إكسبو جهدا كبيرا لتعويض حسن عن جوازه الضائع، إذ تبرع أحد أعضاء الفريق باتباع نفس المسار الذي اتخذته سابقا مع حسن على الدول، ليقوم بتجميع أختامها مجددا على الجواز الجديد وهو الأمر الذي فاق كل توقعاتي"



وأضافت: "دولة الإمارات هي بالفعل أرض التسامح والمحبة لذلك يقصدها العالم كله، نقيم في الإمارات منذ سنوات طويلة ولم نر إلا الأشياء الجميلة والمعاملة الممتازة التي لا تفرق بين مواطن ومقيم، مشيرةً إلى أن زيارتهم لإكسبو 2020، ستستمر إلى ان يستكملوا وضع أختام أجنحة الـ 192 دولة المشاركة في المعرض على جواز السفر."



أما حسن فعبر بلغته الطفولية البريئة، وبصوت يشع فرحة عن سعادته بالحصول على جواز السفر الجديد، ودعا جميع الأطفال لزيارة إكسبو 2020 دبي، وختم جوزاتهم بأختام جميع الدول المشاركة.

