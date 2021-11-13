اللغة ليست عائقاً في ليلة "لويزا فينك" بإكسبو 2020

المصدر: البيان

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لم تكن اللغة عائقاً أمام أدّت المطربة البرازيلية "لويزا فينك" التي أدت عدداً من أغانيها على إيقاعات شيقّة، لتمتع جمهوراً انسجم مع أدائها رغم عدم فهم الكلمات التي جاءت باللغة البرتغالية، ضمن حفل خاص بجناح البرازيل في إكسبو 2020 دبي.

ولم تشكل اللغة عائقا أمام جمهور من مختلف الجنسيات داخل الجناح المميز الواقع بمنطقة الاستدامة، فغنّت فينك لتمتع الجمهور، بينما عرضت الشاشات العملاقة داخل الجناح لقطات للتنوع العرقي والثقافي الذي تحفل فيه كبرى بلد أميركا الجنوبية مساحة.



وقالت "فينك"، القادمة من ساو باولو، إن الموسيقى لغة عالمية، والأهم هو استمتاع الحضور بالأنغام والإيقاعات اللاتينية الغنية التي قدمتها على المسرح الصغير المقام أمام نموذج لغابات الأمازون، كبرى غابات العالم وأكثرها أهمية للتنوع البيئي.