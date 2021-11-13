"مبادرتنا" تنظم زيارة لـ"أصحاب الهمم" السودانيين إلى إكسبو 2020

المصدر: دبي-البيان

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نظمت مبادرتنا «فلتدم أنت أيها الوطن» التي أطلقتها الإعلامية عايدة عبد الحميد القمش سفيرة النوايا الحسنة، والإعلامي عبد الدين سلامة، رحلة أمس لـ 40 من "أصحاب الهمم" السودانيين المقيمين في الدولة وذويهم لزيارة عدد من أجنحة الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، بهدف الاطلاع على فعاليات الحدث العالمي.



وتضمنت الجولة التي رافقها عدد من الإعلاميين السودانيين، زيارة جناح السودان بالمعرض، وكان في استقبالهم بالجناح نبوية محمد محجوب، مفوض عام جناح السودان في معرض "إكسبو 2020 دبي" وعدد من مسؤولي الجناح.

وفي هذا السياق، أكدت عايدة القمش، أن "مبادرتنا" تهدف لإتاحة الفرصة لجميع السودانيين المقيمين بالدولة بلا استثناء لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة معرض إكسبو2020 دبي.

وأضافت أن تطبيق «بوديوم» ساعد القائمين على الزيارة لاستكشاف الموقع، والتعرف إلى خصائص الوصول المتوفرة في كل جناح، والعثور على الخدمات المخصصة لهم، مثل وسائل للمساعدة على الوصول إلى موقع إكسبو باستخدام طرق مواصلات متعددة، وتفاصيل صف السيارات، فضلاً عن خريطة الفعاليات مع إمكانية الضغط على زر للمساعدة أو طلب الطوارئ للوصول في الحال لموقع المستخدم.

من جانبه، أفاد الإعلامي عبد الدين سلامة بأن توفير وتوزيع بطاقات إكسبو لفئة أصحاب الهمم مجاناً، يعد فرصة ذهبية لاكتشاف ثراء وتنوع الأفكار في معرض إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن الاطلاع على إبداعات وثقافات ومبتكرات تقدمها 192 دولة، وكيف تفيد هذه الابتكارات فئات المجتمع من ضمنهم فئة أصحاب الهمم، مؤكداً أن القضايا والموضوعات التي تتناولها برامج إكسبو تهم كل البشرية.

بدورهم، أشاد عدد من أهالي "أصحاب الهمم" بالخدمات التي يقدمها المنظمون لهم من خدمات وبوابات خاصة وأماكن لراحتهم والاهتمام بهم، كما أعرب عدد من أصحاب الهمم عن سعادتهم بما وجدوه من ترحيب وحسن استقبال وسهولة استخدام المرافق المختلفة بين أروقة المعرض، مؤكدين فخرهم بما تقدمه دولة الإمارات التي لم تدخر جهداً في سبيل إسعاد كافة أطياف المجتمع وخاصة أصحاب الهمم.