الموسيقي الأسطوري.. "فيلا وملكات كالكوتا" تحاكي "فيلا كوتي" من إكسبو2020

المصدر: دبي -البيان

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في عرض مسرحي أسطوري رافقته الأضواء الخلابة والموسيقى الساحرة والرقصات المميزة والأزياء الملونة، استعادت "فيلا وملكات كالكوتا"، على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، قصة المايسترو الموسيقي الأسطوري والناشط السياسي النيجري فيلا كوتي، حيث شهد العرض إعجاباً وتفاعلاً كبيراً من الحضور.



ونجح العرض الموسيقي المسرحي عن أسطورة موسيقى الأفروبيت، في تحريك أعمق المشاعر لدى الجمهور من زوار الحدث الدولي، الذين شاركوا في الاحتفاء بهذه الأيقونة الثقافية، الموسيقية الراقصة، التي لم تتغنَ فقط بمسيرة كوتي، وإنما أيضا بالنساء اللاتي قمن بدعمه خلال رحلته ووقفن إلى جانبه في فترات الرخاء والشدة، حيث ألقت المسرحية الضوء على علاقاتهن مع الموسيقي البارز ومع بعضهن البعض.



وتضمن عرض"فيلا وملكات كالاكوتا" المسرحي، الذي قدمه جناح نيجيريا في إكسبو 2020 دبي، مجموعة من أجمل كلاسيكيات فيلا كوتي، التي عادت بالجماهير إلى الحقبة الزمنية التي شهدت أوج شهرته.