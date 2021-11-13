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إكسبو 2020 دبي اليوم

فعاليات إكسبو لـ4 أيام

المصدر:
  • دبي- البيان
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أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والأنشطة والبرامج لأيام 13 و14 و15 و16 نوفمبر الجاري، وأبرزها:

اليوم الوطني لإمارة موناكو

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

العائلة تركض مع العداء الشهير يوسين بولت

-سيشارك العداء الشهير يوسين بولت في فعالية عائلية للركض لمسافة 1.45 كيلومتر تحت مسمى "اركض حول العالم"

-ستنضم إليه العداءة الإماراتية حمدة الحوسني الحاصلة على 17 ميدالية في الأولمبياد الخاص.

-الساعة 09:00، الجناح الروسي

يوم عمّان

-قصة تاريخ العاصمة الأردنية وإنجازاتها

-الساعة 10:00، مركز دبي للمعارض

لوي كراثونغ ومهرجان الماء

-احتفال تايلاند السنوي بالمهرجان الذي يقام بجانب المياه "لوي كراثونغ"، الذي يُظهر مدى احتفاء شعب تايلاند بأنهاره.

-الساعة -10:00، جناح تايلاند

غيلسون كاسترو والعزف الإيقاعي

-مهرجان الموسيقى والعزف الإيقاعي الأنغولي التقليدي

-الساعة 15:00-17:00، مدرج تيرّا
 
تحدي فريق راجستان رويالز للضربات القوية

-اختبر قوتك مع راجستان رويالز

-الساعة 17:00-19:00، شبكات الكريكيت 1 و2 في بيغ باش
 
حفل موناكو لموسيقى الجاز

-تجربة متكاملة مع 26 عازف من فرقة أروكسترا دي كارابينييه دو برنس

-الساعة 17:30-18:45، منصة اليوبيل
 
أكاديمية كانون- تصوير الحياة البرية

-أكاديمية كانون – ندوة تصوير الحياة البرية يتحدث فيها نيتين مايكل

-الساعة 18:30، جناح دبي العطاء
 
فرقة باليه مونت كارلو

-استمتعوا بـ 45 دقيقة من رقصات فن الباليه المعاصر  تقدمها فرقة الباليه الرسمية الوطنية لإمارة موناكو

-الساعة 19:00، مسرح دبي ميلينيوم

مجموعة أكابيلا فيفات باكوس

مجموعة أكابيلا المتفردة

-الساعة 20:45، مسرح دبي ميلينيوم
 
الفعاليات المقبلة
 
14 نوفمبر
 

اليوم الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

-الساعة 16:15، ساحة الوصل

أسبوع التسامح والتعايش

-اليوم الأول من أيام أسبوع الموضوعات الرابع في إكسبو 2020 دبي، ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض، ويطرح سؤالا هو: كيف يمكننا توسعة مساحة الفهم المشترك من أجل مجتمع أكثر تسامحا وتعايشا.
التصميم للجميع

-فعالية تستكشف مساهمات ذوي الهمم في أماكن العمل

-الساعة 10:30-13:00، قاعة نكزس للإنسان وكوكب الأرض

المجلس العالمي – الفن من أجل الخير

-فعالية لاستكشاف سبل استخدامنا للفن من أجل كوكب أفضل

-الساعة 16:00-18:00، جناح إيطاليا
 
مؤتمر كندا الصحفي

-الإعلان عن برنامج كندا لأسبوع التسامح والتعايش

-الساعة 11:00، مركز إكسبو الإعلامي
 
النساء في المجالس القيادية"القضايا والتحديات الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا"
 
-نظرة عامة وتجارب من واقع حضور المرأة في مؤسسات الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

-الساعة 11:00-13:00، جناح المرأة
 
نجوم المستقبل

-المدرسة الهندية الثانوية

-الساعة 12:15، الوصل
 
المؤتمر الصحفي لزيمبابوي

-مبادرات زيمبابوي الخاصة بالمدن الذكية

-الساعة 09:00 – 16:30، مركز دبي للمعارض
 
15 نوفمبر
 
اليوم الوطني للبرازيل

-الساعة 16:15، ساحة الوصل
 
أسبوع التسامح والتعايش

-سلسلة أثر إكسبو لايف: الطريق إلى التوظيف الكريم

-نقاش حول كيفية تعزيز احترافية النساء المهاجرات واللاجئات لمنحهن الرخاء الاقتصادي وتوظيفهن

-الساعة 16:00-16:45، المركز في جناح مبدعون في الخير
 
الخشب مع السيراميك والخشب المطعم بالصدف

– استعراض حي

-الساعة 10:00-12:00، و 15:00-17:00، و 19:00-21:00

-جناح البرتغال
 
تمثال الحرية

-ستيفن بريغانتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة تمثال الحرية وإيليس آيلاند يتحدث عن حماية التراث الثقافي

-الساعة 15-17 نوفمبر 13:00-14:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية
 
آمين!- الفيلم الوثائقي

-الساعة 18:00، حديقة الفرسان
 
حفل "تي آراتيني" الموسيقي

-فنانون حائزون على جوائز من كندا والعالم يجتمعون معا لتقديم استعراض موسيقي

-الساعة 20:00-21:30، حديقة اليوبيل
 
 16 نوفمبر

اليوم الوطني لمنغوليا

-الساعة 10:15، ساحة الوصل
 
اليوم الوطني لسانت كيتس ونيفيس

-الساعة 10:15، ساحة الوصل
 
 
أسبوع التسامح والتعايش – اليوم الدولي للتسامح
 
منتدى الأعمال بشأن التسامح والتعايش

-تسليط الضوء على فرص الأعمال، والتقنيات المتطورة والتقدم المحرز فيما يتعلق بالتسامح والتعايش

-الساعة 09:00-16:15، قاعة 4 و5 جنوب، مركز دبي للمعارض
 
تحالف التعايش العالمي

-فعالية عامة لتعزيز الوعي والاحتفال باليوم الدولي للتسامح، تسلط الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في المنطقة، وأفضل ممارسات الجهات المشاركة في إكسبو 2020 دبي وقصص النجاح

-الساعة 11:00-11:30، جناح إيطاليا
 
 
القمة العالمية المشتركة بين الأديان

-نحو عالم متراحم من خلال التسامح والتفاهم بين الأديان

-مد الجسور بين الأديان عبر التركيز على الأمور المتشابهة والقيمة الإنسانية المشتركة

-الساعة 11:30، جناح إيطاليا
 
 
برنامج أبطال التسامح

-يهدف برنامج أبطال التسامح إلى بناء حوار بشأن مفهوم التسامح وأهمية خطط العمل على النطاقين الوطني والعالمي

-الساعة 12:25-15:15، قاعة نكزس للإنسان وكوكب الأرض
 
منتدى الشباب العالمي – من الشباب إلى التفكير في المستقبل

-يُعقد المنتدى بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش والمؤسسة الاتحادية للشباب، ويسلط الضوء على الحاجة إلى الاستماع والتفاعل مع أصوات الشباب

-الساعة 17:00-18:25، قاعة نكزس للإنسان وكوكب الأرض
 
المعرض الدولي للتغذية وميكانيكية الغذاء

-موردو أغذية من أنحاء العالم يستعرضون أفضل منتجاتهم ويناقشون فرص العمل

-الساعة 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي القاعة 2
 
كندا: فنانون أصليون حائزون على جوائز

-سيستضيف جناح كندا مجموعة من الفنانين الأصليين، ومن بينهم سيليغ كاردينال الحائزة على جائزة جونو، دانسرز أوف دامِلاهاميد، وزوي روي، ديغينغ روتس

-الساعة 16:00-17:00، مسرح دبي ميلينيوم
 
أوركسترا الفردوس

-الأوركسترا النسائية الرائدة التي أعدت خصيصا لإكسبو 2020 دبي بقيادة الموسيقار إيه آر رحمان الحائز جائزة أوسكار، مجموعة من أجمل المقطوعات الموسيقية.

-الساعة 19:00-20:00، منصة اليوبيل
 
راديو ديرفيش، مع أوركسترا الناصرة للموسيقى العربية

-استمتعوا بتدفق النغمات الموسيقية المتوسطية العذبة التي تقدمها فرقة أوركسترا الناصرة للموسيقى العربية، والصوت الرخيم لراديو ديفيرش، في هذا الحفل الموسيقي الباذخ

-الساعة 19:00-20:30، مسرح دبي ميلينيوم

 

 

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