فعاليات إكسبو لـ4 أيام
أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والأنشطة والبرامج لأيام 13 و14 و15 و16 نوفمبر الجاري، وأبرزها:
اليوم الوطني لإمارة موناكو
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
العائلة تركض مع العداء الشهير يوسين بولت
-سيشارك العداء الشهير يوسين بولت في فعالية عائلية للركض لمسافة 1.45 كيلومتر تحت مسمى "اركض حول العالم"
-ستنضم إليه العداءة الإماراتية حمدة الحوسني الحاصلة على 17 ميدالية في الأولمبياد الخاص.
-الساعة 09:00، الجناح الروسي
يوم عمّان
-قصة تاريخ العاصمة الأردنية وإنجازاتها
-الساعة 10:00، مركز دبي للمعارض
لوي كراثونغ ومهرجان الماء
-احتفال تايلاند السنوي بالمهرجان الذي يقام بجانب المياه "لوي كراثونغ"، الذي يُظهر مدى احتفاء شعب تايلاند بأنهاره.
-الساعة -10:00، جناح تايلاند
غيلسون كاسترو والعزف الإيقاعي
-مهرجان الموسيقى والعزف الإيقاعي الأنغولي التقليدي
-الساعة 15:00-17:00، مدرج تيرّا
تحدي فريق راجستان رويالز للضربات القوية
-اختبر قوتك مع راجستان رويالز
-الساعة 17:00-19:00، شبكات الكريكيت 1 و2 في بيغ باش
حفل موناكو لموسيقى الجاز
-تجربة متكاملة مع 26 عازف من فرقة أروكسترا دي كارابينييه دو برنس
-الساعة 17:30-18:45، منصة اليوبيل
أكاديمية كانون- تصوير الحياة البرية
-أكاديمية كانون – ندوة تصوير الحياة البرية يتحدث فيها نيتين مايكل
-الساعة 18:30، جناح دبي العطاء
فرقة باليه مونت كارلو
-استمتعوا بـ 45 دقيقة من رقصات فن الباليه المعاصر تقدمها فرقة الباليه الرسمية الوطنية لإمارة موناكو
-الساعة 19:00، مسرح دبي ميلينيوم
مجموعة أكابيلا فيفات باكوس
مجموعة أكابيلا المتفردة
-الساعة 20:45، مسرح دبي ميلينيوم
الفعاليات المقبلة
14 نوفمبر
اليوم الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-الساعة 16:15، ساحة الوصل
أسبوع التسامح والتعايش
-اليوم الأول من أيام أسبوع الموضوعات الرابع في إكسبو 2020 دبي، ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض، ويطرح سؤالا هو: كيف يمكننا توسعة مساحة الفهم المشترك من أجل مجتمع أكثر تسامحا وتعايشا.
التصميم للجميع
-فعالية تستكشف مساهمات ذوي الهمم في أماكن العمل
-الساعة 10:30-13:00، قاعة نكزس للإنسان وكوكب الأرض
المجلس العالمي – الفن من أجل الخير
-فعالية لاستكشاف سبل استخدامنا للفن من أجل كوكب أفضل
-الساعة 16:00-18:00، جناح إيطاليا
مؤتمر كندا الصحفي
-الإعلان عن برنامج كندا لأسبوع التسامح والتعايش
-الساعة 11:00، مركز إكسبو الإعلامي
النساء في المجالس القيادية"القضايا والتحديات الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا"
-نظرة عامة وتجارب من واقع حضور المرأة في مؤسسات الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
-الساعة 11:00-13:00، جناح المرأة
نجوم المستقبل
-المدرسة الهندية الثانوية
-الساعة 12:15، الوصل
المؤتمر الصحفي لزيمبابوي
-مبادرات زيمبابوي الخاصة بالمدن الذكية
-الساعة 09:00 – 16:30، مركز دبي للمعارض
15 نوفمبر
اليوم الوطني للبرازيل
-الساعة 16:15، ساحة الوصل
أسبوع التسامح والتعايش
-سلسلة أثر إكسبو لايف: الطريق إلى التوظيف الكريم
-نقاش حول كيفية تعزيز احترافية النساء المهاجرات واللاجئات لمنحهن الرخاء الاقتصادي وتوظيفهن
-الساعة 16:00-16:45، المركز في جناح مبدعون في الخير
الخشب مع السيراميك والخشب المطعم بالصدف
– استعراض حي
-الساعة 10:00-12:00، و 15:00-17:00، و 19:00-21:00
-جناح البرتغال
تمثال الحرية
-ستيفن بريغانتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة تمثال الحرية وإيليس آيلاند يتحدث عن حماية التراث الثقافي
-الساعة 15-17 نوفمبر 13:00-14:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية
آمين!- الفيلم الوثائقي
-الساعة 18:00، حديقة الفرسان
حفل "تي آراتيني" الموسيقي
-فنانون حائزون على جوائز من كندا والعالم يجتمعون معا لتقديم استعراض موسيقي
-الساعة 20:00-21:30، حديقة اليوبيل
16 نوفمبر
اليوم الوطني لمنغوليا
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
اليوم الوطني لسانت كيتس ونيفيس
-الساعة 10:15، ساحة الوصل
أسبوع التسامح والتعايش – اليوم الدولي للتسامح
منتدى الأعمال بشأن التسامح والتعايش
-تسليط الضوء على فرص الأعمال، والتقنيات المتطورة والتقدم المحرز فيما يتعلق بالتسامح والتعايش
-الساعة 09:00-16:15، قاعة 4 و5 جنوب، مركز دبي للمعارض
تحالف التعايش العالمي
-فعالية عامة لتعزيز الوعي والاحتفال باليوم الدولي للتسامح، تسلط الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في المنطقة، وأفضل ممارسات الجهات المشاركة في إكسبو 2020 دبي وقصص النجاح
-الساعة 11:00-11:30، جناح إيطاليا
القمة العالمية المشتركة بين الأديان
-نحو عالم متراحم من خلال التسامح والتفاهم بين الأديان
-مد الجسور بين الأديان عبر التركيز على الأمور المتشابهة والقيمة الإنسانية المشتركة
-الساعة 11:30، جناح إيطاليا
برنامج أبطال التسامح
-يهدف برنامج أبطال التسامح إلى بناء حوار بشأن مفهوم التسامح وأهمية خطط العمل على النطاقين الوطني والعالمي
-الساعة 12:25-15:15، قاعة نكزس للإنسان وكوكب الأرض
منتدى الشباب العالمي – من الشباب إلى التفكير في المستقبل
-يُعقد المنتدى بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش والمؤسسة الاتحادية للشباب، ويسلط الضوء على الحاجة إلى الاستماع والتفاعل مع أصوات الشباب
-الساعة 17:00-18:25، قاعة نكزس للإنسان وكوكب الأرض
المعرض الدولي للتغذية وميكانيكية الغذاء
-موردو أغذية من أنحاء العالم يستعرضون أفضل منتجاتهم ويناقشون فرص العمل
-الساعة 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي القاعة 2
كندا: فنانون أصليون حائزون على جوائز
-سيستضيف جناح كندا مجموعة من الفنانين الأصليين، ومن بينهم سيليغ كاردينال الحائزة على جائزة جونو، دانسرز أوف دامِلاهاميد، وزوي روي، ديغينغ روتس
-الساعة 16:00-17:00، مسرح دبي ميلينيوم
أوركسترا الفردوس
-الأوركسترا النسائية الرائدة التي أعدت خصيصا لإكسبو 2020 دبي بقيادة الموسيقار إيه آر رحمان الحائز جائزة أوسكار، مجموعة من أجمل المقطوعات الموسيقية.
-الساعة 19:00-20:00، منصة اليوبيل
راديو ديرفيش، مع أوركسترا الناصرة للموسيقى العربية
-استمتعوا بتدفق النغمات الموسيقية المتوسطية العذبة التي تقدمها فرقة أوركسترا الناصرة للموسيقى العربية، والصوت الرخيم لراديو ديفيرش، في هذا الحفل الموسيقي الباذخ
-الساعة 19:00-20:30، مسرح دبي ميلينيوم