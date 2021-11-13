الفعاليات الترفيهية تجعل نوفمبر شهراً لا يُنسى في إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

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يواصل إكسبو 2020 دبي استقطاب الزوار في نوفمبر الجاري عبر جدول فعالياته العامر بالروائع، وعلى رأسها كلٌ من الحفل الغنائي البارز الذي أحياه النجمان نانسي عجرم وراغب علامة، إلى جانب فعالية الركض العائلي التي يتصدرها العداء العالمي الأسطوري يوسين بولت.



تشمل مجموعة الفعاليات الترفيهية المبهرة التي لا تفوَّت الموسيقى والرقصات والرياضة، وتقدم أبرز المواهب من أنحاء العالم، بالإضافة إلى مفاجآت عروض الأداء ومحاضرات الخبراء.



تصدر النجمان نانسي عجرم وراغب علامة الحلقة الثانية من سلسلة حفلات أمسيات خالدة في ساحة الوصل مساء اليوم الجمعة. وبالتماشي مع موضوع "التنقل"، وهو من موضوعات إكسبو 2020 الفرعية الثلاثة، قدم الفنان راغب علامة عددا من أشهر الأغنيات التي غناها في مسيرته الفنية الممتدة منذ 30 عاما، مسلطا الضوء على الكيفية التي تربط الموسيقى بين الناس في جميع أنحاء العالم، فيما احتفت الفنانة نانسي عجرم بالحياة على كوكب الأرض مركِّزة على موضوع الاستدامة.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شهدت حديقة اليوبيل فعالية "كايت" (موسيقى البوب الكورية في الإمارات)، التي تصدرها فرقة الشباب "هايلايت" والمغنية "بان تشي". وانضم إليهما عبر الإنترنت كل من فرقة "بي تي أو بي" المكونة من سبعة أعضاء وفرقة الفتيات "لابوم"، بالإضافة إلى فرقة الفتيان "لومينوس".



وقبل انطلاق حفل سلسلة "أمسيات خالدة"، أحيا المغني الأردني عمر العبداللات، الذي يُنسب إليه الفضل في الترويج للموسيقى البدوية، حفلا موسيقيا في تمام الساعة 21:00 في حديقة اليوبيل، فيما قدمت فرقة فيلا أند ذا كالاكوتا كوينز على مسرح دبي ميلينيوم أداء مسرحيا موسيقيا تكريما للناشط السياسي والمايسترو النيجيري الراحل، فيلا كوتي.



ويوم السبت 13 نوفمبر ، ينضم الزوار إلى العدّاء الجمايكي يوسين بولت – الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية ثماني مرات، في فعالية ركض عائلي لمسافة 1.45 كيلومتر بغرض جمع التبرعات لصالح مركز النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم.



وتستعرض فرقة الباليه المشهورة عالميا "باليه دو مونتي كارلو" حركاتها الشهيرة على مسرح دبي ميلينيوم يومي 13 و14 نوفمبر، حيث تُقدم الفرقة الوطنية الرسمية لإمارة مونتي كارلو عرضا ساحرا للرقص المعاصر مدته 45 دقيقة.



وتتعاون الإمارات والبرازيل لمحاولة تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس لتقديم أكبر درس جيو جيتسو في العالم يوم الاثنين 15 نوفمبر. يمكن للزوار مشاهدة عرض فنون الدفاع عن النفس في حديقة اليوبيل في تمام الساعة 16:30 بتوقيت دولة الإمارات.



وفي اليوم ذاته، 15 نوفمبر، سيكون الجمهور على موعد مع الاستمتاع بباقة من المقطوعات الموسيقية التي يقدمها عازفو غيتار وماندولين برازيليون الساعة 14:00 بتوقيت دولة الإمارات ضمن فعالية موسيقى الحدائق على منصة الوصل، فيما يمتع فنان موسيقى الباور الباكستاني عارف إسلام الجمهور بأغنياته حين يعتلي منصة الوصل مساء 17 نوفمبر بداية من الساعة 21:00 بتوقيت دولة الإمارات.



ويصحب إكسبو 2020 زواره في رحلة من أستراليا إلى تشيلي وكولومبيا وألمانيا والهند والفلبين والبرتغال والصومال والسودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تواصل منصة اليوبيل استضافة مجموعة مُنتقاة من العروض الموسيقية والراقصة التي تمزج الثقافات المختلفة، ضمن فعاليات "إيقاعات اليوبيل" يوم 19 نوفمبر.



وتستضيف منصة اليوبيل أيضا يوم 21 نوفمبر كلا من المغني الفلبيني الكندي دارين إسبانتو وفرقة موسيقى الإندي بوب والروك الفلبينية "ديسمبر أفنيو" المكونة من خمسة أعضاء، بينما يُحيي المغني المصري الشهير محمد حماقي، حفلا غنائيا على منصة اليوبيل يوم 26 نوفمبر بداية من الساعة 22:00 بتوقيت دولة الإمارات.



تُقدم فرقة أوركسترا الشباب العالمي، عرضا إيطاليا بعنوان لو دو لون (القمران)، يستند إلى "أَلْفُ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٌ:، حيث يستضيفه مسرح دبي ميلينيوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت دولة الإمارات مساء يوم 18 نوفمبر.



وفي 24 نوفمبر ، يعرِّف إكسبو 2020 زواره إلى بعض أذكى العقول في العالم حين يستضيف بطولة العالم للشطرنج التي ستشهد دفاع حامل اللقب ماغنوس كارلسن عن لقبه أمام المُصنف الأول الروسي إيان نيبومنياشتشي.



تواصل فرقة "ريفردانس" تقديم عروضها لرقص النقر على منصة اليوبيل في الأيام التالية من شهر نوفمبر: 12 و13 و14 و16 و17 و18 و19 و22 و23 و25 و26 و27. ويُضم العرض المعد خصيصا لإكسبو 2020 دبي مشهدا فريدا من نوعه تمتزج فيه الموسيقى والرقصات التقليدية الأيرلندية بالتأثير الثقافي الإماراتي لتجسد اجتماع العالم معا في الحدث الدولي الضخم. ويقدم الراقصون الأيرلنديون أيضا باقة مجانية من الدروس المتميزة والممتعة في الرقص الأيرلندي بُغية تعليم حركات أقدامهم السريعة لحاملي تذاكر إكسبو 2020 .



نظرا لمحدودية القدرة الاستيعابية، يُنصح حاملو تذاكر إكسبو 2020 الراغبون في حضور أي من هذه العروض بالوصول مبكرا لحجز مقاعدهم.

