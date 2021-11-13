إكسبو 2020 يحتفل باليوم الوطني للأردن

المصدر: دبي-البيان

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احتفل إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني للملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك عبر إقامة مراسم رفع العلم الرسمية في ساحة الوصل، تبعها إلقاء الكلمات الترحيبية، ومن ثم تقديم عرض فلكلوري، فيما سيكون زوار الحدث الدولي على موعد اليوم مع المطرب الأردني وكاتب الأغاني المعروف عمر العبداللات في سهرة غنائية على منصة اليوبيل، سيحتشد لحضورها عدد كبير من محبيه للاستمتاع بأغانيه ذات الطابع البدوي الأصيل التي اشتهر بتقديمها.



حضر الاحتفال من الجانب الأردني دولة الدكتور بِشر الخصاونة، رئيس مجلس وزراء الأردن، والوفد المرافق له، حيث كانت في استقباله معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي. وعبرت معاليها عن الاعتزاز بالمملكة الأردنية الشقيقة، التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالعلاقات الدبلوماسية الوطيدة التي جمعت بين الدولتين منذ ذلك الحين وحتى يومنا الحالي.



وعبَّر دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل عن شكره وتقديره لقيادات دولة الإمارات العربية المتحدة على إتاحة الفرصة للمملكة الأردنية الهاشمية للتواجد في إكسبو 2020 دبي، وهي المشاركة التي تأتي في مرحلة بلغت فيها العلاقات بين الدولتين مستوى متميزا يبعث على الفخر والاعتزاز.



وقال الخصاونة: "لقد صمم جناح المملكة الأردنية الهاشمية في إكسبو 2020 دبي، والذي يحمل عنوان (عتبات المستقبل) ليعكس صورة جلية عن أبرز الإنجازات الأردنية في عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية، مع التركيز على منجزات الشباب والمرأة الأردنية، وإبراز أهم المعالم السياحية والأثرية في الأردن، إضافة إلى عرض الأفكار الريادية والمشاريع والخطط والبرامج المستقبلية التي يسعى الأردن لتحقيقها وعرضها، لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم".



وأضاف: "يجري حاليا الإعداد لإنجاز قانون جديد وعصري، ينظم بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، بحيث يسمو على كل ما سبقه من تشريعات ناظمة للعملية الاستثمارية، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما تبنت الحكومة عددا من الأولويات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني".



وثمن نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام في إكسبو 2020 دبي، خلال كلمته مشاركة الأردن في هذا الحدث العالمي وقال: "مشاركة الأردن المميزة، التي تحمل شعار "عتبات الإبداع"، تقدم صورة مبتكرة وإبداعية للعالم عن كل ما حققه الأردن من تطور وتقدم في العديد من المجالات، إضافة إلى استعراض الجناح للأفكار الريادية والمشاريع والخطط والبرامج المستقبلية التي يسعى الأشقاء الأردنيون لتحقيقها وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وهذا التميز ليس بجديد عليكم، فلطالما كانت مشاركات الأردن في إكسبو الدولي مميزة، منذ المشاركة الأولى للمملكة في بروكسل عام 1958، وحتى الآن"

وأضاف: "وكلنا أمل وثقة في تحقيق مزيد من التطور في العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، من خلال وجود الأردن في إكسبو 2020 وما بعده، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا، مثل التكنولوجيا والتعليم والغذاء والماء وأمن الطاقة، ولا سيما العلاقات الاقتصادية والتجارية التي شهدت تطورا مستمرا"



كما زار دولة رئيس الوزراء الأردني الجناح الوطني لبلاده وأبدى اعتزازه بتصميم الجناح الذي يعد عملا فنيا مكانيا وشاعريا، يمزج بين العمارة التي تتمازج فيها الخطوط العصرية والتقليدية مع فن الوسائط، والتي تعبر أبلغ تعبير عن الشعار الذي يرفعه الجناح وهو "القدرة على الاختراع والابتكار رغم الصعاب".



يقع الجناح الأردني في منطقة التنقل، ويقدم لزائريه فرصة استكشاف هذا البلد العريق الذي تتمازج فيه الحداثة بالتقاليد العريقة، وتتلاقى فيه التقنية المتطورة بالإحساس البشري، ويجمع بين المجتمع الشاب المرن، ومهد الثقافة، كما يتيح لهم فرصة الاطلاع وشراء بعض المنتجات التي أبدعتها أنامل الحرفيين الأردنيين.



الأيام الفخرية والوطنية في إكسبو 2020 دبي، هي مناسبات للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يبلغ عددهم 200 جهة مشاركة، وتسليط الضوء على ثقافتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم. وتشمل كلا منها مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، يتبعها إلقاء كلمات وعروض ثقافية.



ويدعو إكسبو 2020 دبي، الذي تستمر فعالياته حتى 31 مارس 2022، زواره من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في صُنع عالم جديد عبر هذا الاحتفال بالإبداع البشري والابتكار والتقدم والثقافة على مدار ستة أشهر.

