عرض «باليه» غداً يروي حكاية قرية إيطالية حاربت من أجل الفن

المصدر: دبي - خالد المهيري

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سيكون عشاق الباليه على موعد مع فرقة «باليه دي مونت كارلو» العالمية الشهيرة التي ستقوم بتقديم عروضها غداً (السبت) و بعد غد (الأحد) على مسرح «دبي ملينيوم» ضمن فعاليات معرض «إكسبو 2020».



وستقدم الفرقة بقيادة مديرها المخرج ومصمم الرقصات جان كريستوف مايو الحاصل على عدد من الجوائز الأوروبية والعالمية عملاً يحمل عنوان «كور ميو» ويتحدث عن تحدي سكان إحدى القرى الإيطالية للعادات والتقاليد التي تمنعهم من الرقص والغناء.



تاريخ عريق



وكان عام 1909 قد شهد البدايات الأولى للباليه في موناكو عبر الفنان سيرجي دياغيليف الذي أقام عرضاً للباليه الروسي في العاصمة الفرنسية باريس، لتتحول موناكو إلى عاصمة للباليه مدة عقدين بفضل رؤيته القوية والإصلاحات التي قام بها في هذا الفن، ولكن وفاته في عام 1929 أدت إلى حل الفرقة.



وعلى الرغم من المحاولات الجادة لإحياء الباليه إلا أنها في نهاية المطاف باءت بالفشل واختفت تماماً عام 1951.



وفي عام 1985 عادت الحياة مجدداً إلى الباليه، إذ تم تأسيس فرقة «باليه دي مونت كارلو» بتوجيهات من الأميرة كارولين أميرة هانوفر، فيما شهد عام 1993 تعيين جان كريستوف مايو مديراً للفرقة وأحدث نقلة نوعية للفرقة، إذ باتت عروضها الفنية إحدى العلامات المميزة لإمارة موناكو على المستوى العالمي.