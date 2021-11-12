«فورشرفيلت».. إبداع الأطفال يتواصل

المصدر: دبي - البيان

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وسط حضور واسع من الكبار والأطفال والطلبة من مختلف المراحل الدراسية، واصل مختبر فورشرفيلت أو (المكتشف الصغير)، الذي يُعد جزءاً من المبادرة الدولية التي أطلقتها شركة (هنكل)، فعالياته وبرامجه العلمية الشيقة والممتعة للجميع، داخل الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي.



وشهدت فعاليات المختبر تفاعل الأطفال مع البرامج العلمية المتنوعة التي سلطت الضوء على تنمية الجوانب الإبداعية والابتكارية، وصقل مهاراتهم المعرفية، وغرس مفاهيم البحث العلمي لديهم، بما يمكنهم من فهم وتعلم التجارب العلمية بشكل بسيط وسهل.



وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرامج المعرفية والتجارب العلمية التي يقدمها (مختبر فورشرفيلت)، منذ انطلاق فعالياته في إكسبو 2020 دبي، ما يزيد على 1000 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاماً.



منشأة تعليمية



ويعد (مختبر فورشرفيلت)، الواقع بمدينة الطفل في منطقة حديقة الخور في دبي، المنشأة التعليمية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والأكبر من ناحية المساحة على مستوى العالم التي تعنى بتقديم الخدمات التعليمية بشكل هادف إلى الأطفال.



وتمنح هذه التجربة الفريدة، التي جرى تصميمها من قبل خبراء في شركة (هنكل)، فرصة للأطفال المستهدفين بتقمص أدوار حقيقية للباحثين في مجالات العلوم المختلفة، بهدف تنمية مهاراتهم العلمية والإبداعية.



وقال أشرف العفيفي، رئيس هنكل في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن شركة هنكل حرصت على المشاركة ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، نظراً لمكانة هذا الحدث الكبير على المستوى العالمي، ودوره المهم والحيوي في دعم المبتكرين وتبني القضايا المختلفة ومناقشتها والسعي الجاد لإيجاد الحلول المناسبة لها».



من جانبه، أكد تشابا سيندري، رئيس هنكل في دول مجلس التعاون الخليجي، أن كل البرامج العلمية والبحثية التي صممتها الشركة تراعي في جوهرها مفاهيم الاستدامة من أجل بناء مستقبل يستند إلى البيئة النظيفة الخالية من الملوثات، ودعم المجتمعات الشغوفة بالعلوم والبحوث العلمية، والإسهام في تطوير التقنيات الجديدة ونقل خبرات الشركة المختلفة إلى الأجيال المستقبلية للاستفادة منها في حياتهم العلمية والعملية.